Ibrahim Bitar er dekket av støv, murpuss og blod. Hendene hans er opphovnede og fulle av blemmer. Helsepersonellet i en av nabobyene til Raqqa skyver ham ned på en sykeseng.

Dette skjer noen dager før «hovedstaden» til Den islamske staten (IS) tirsdag denne uken blir erklært erobret.

Han roper ut i smerte og hele kroppen rykker til i det en lege forsøker å dra av ham den brannskadede huden på hendene hans.

Forklaringen på hva som har skjedd med ham, overrasker oss ikke. Han er dagen før blitt offer for et av de mange flyangrepene som de siste fire måneden har rammet «IS-hovedstaden» i Syria.

Men hans historie ryster oss.

Afshin Ismaeli

Tor Arne Andreassen

Krigen tok alle barna

Vi spør ham om noen ble drept i flyangrepet. Han svarer at sønnen (3) og datteren (1) ble drept, mens han og kona overlevde. Kona får behandling rett bak oss. Hun går selv til sykesengen og ser ikke ut til å være alvorlig skadet fysisk. Men det er noe med ansiktet og holdningen som gjør at vi skjønner at hun er i dypt sjokk.

Vi spør om han har noen andre barn.

– Jeg hadde en sønn som var fire år gammel, men han ble drept av en bombekaster for to måneder siden, forklarer Ibrahim.

Han rykker til i nye smerter i det legen forsøker å fjerne enda mer skadet hud. Vi orker nesten ikke stille flere spørsmål.

– Ble flere andre drept i flyangrepet, spør vi.

– Det var et hus på fire etasjer og mange ble skadet eller drept, sier han.

Raqqa ble erklært erobret tirsdag: Nå skal IS-medlemmene straffes.

Afshin Ismaeli

Tusener sivile fremdeles fanget i byen

Menneskene som kommer skitne og desorienterte ut fra Raqqa, forteller om et helvete. IS tviholder på sin stokk konservative tolkning av islam og de truer med å skyte alle som forsøker å rømme. De har gjort alvor av truslene flere ganger, ifølge både folk som har rømt og hæren som har omringet byen.

Men den kanskje største trusselen mot folks liv og helse er den samme som den vi hørte om i Mosul, nemlig bombene til befrierne.

– Tusenvis er blitt drept i Raqqa. 80 prosent av dem er blitt drept av koalisjonens bomber, sier Ibrahim Hassan, nestleder for Raqqas sivile råd.

Det er tilnærmet umulig å etterprøve påstanden, men i samtaler med evakuerte hører vi langt oftere om folk som er blitt drept i flyangrep enn av IS.

5 år gamle Selma ble reddet ut av IS. Aftenposten var der da hun ble reddet ut.

Afshin Ismaeli

Bare 2 av 16 overlevde

14 av dem som er blitt drept av luftangrep, var i familie med Abdullah Mustafa (24).

Han forteller sin historie mens hele kroppen rister lett. Halve ansiktet hans er vansiret av brannskader, det ene øyet blodskutt og hovent. På den ene armen er det lyserødt kjøtt der det en gang var hud. Bena hans er dekket av sprukken sårskorpe som flokker med fluer leker seg i. Lengst oppe på låret er det et stort åpent sår i stedet for hud.

Søsteren hans er på vei til sykehuset med minst like ille brannskader, mens han selv må vente. I timevis. Men ventetiden er likevel kort sammenlignet med tiden han har ventet inne i Raqqa. Det er gått åtte dager siden huset hans ble bombet.

Afshin Ismaeli

IS plassert våpen på toppen av et bolighus

14 av 16 familiemedlemmer ble drept, inkludert kona hans Takhrid. Enda flere ble drept i de andre leilighetene i det fire etasjer høye huset.

Abdullah forteller at IS hadde plassert tunge våpen på toppen av huset deres, og at dette må ha vært grunnen til at det ble bombet.

Den amerikanskledede koalisjonen sier de gjør alt de kan for å unngå sivile tap, men at IS bruker sivile som levende skjold.

– IS-krigere på bakken bruker sivile som menneskelige skjold og som gisler. De bruker snikskyttere for å drepe sivile som forsøker å rømme, sa USAs spesialrepresentant for kampen mot IS, Brett McGurk, i august.

Afshin Ismaeli

To unge jenter finner hverandre i en moské

18 år gamle Ala Hama ble ikke nødvendigvis brukt som et menneskelig skjold. Hun befant seg tilfeldigvis på verandaen i leiligheten til familien da IS-basen i nabohuset ble truffet av en bombe for to måneder siden.

Hun er et slående syn der hun står i en moské full av nylig evakuerte Raqqa-borgere og prater med en ung soldat fra Syrias Demokratiske Styrker (SDF). Ala har på seg den heldekkende svarte kjortelen som IS krever at kvinner bruker, mens SDF-soldaten Benefish er kledd i uniform, bærer en kalasjnikov og har et fargerikt pyntebånd i håret.

Vi legger også merke til dem fordi Ala har trukket opp ansiktssløret og avdekker den hvite bandasjen over det venstre øyet. Øyet finnes ikke lenger under den hvite lappen. Det ble så ødelagt av eksplosjonen at det måtte fjernes.

Vi spør om hun fikk noen andre skader.

– Jeg ble skadet i magen. Jeg var gravid i syvende måned og barnet døde, forteller hun.

Vi vet ikke helt hva vi skal si. Men Ala forteller videre.

– Barnet kunne vært reddet dersom jeg hadde blitt operert i tide, men IS truet med å drepe de mannlige legene dersom de rørte en kvinne, sier Ala.

– Til slutt fikk de tilkalt en lege, men da var det for sent.