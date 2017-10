Amerikanskstøttede styrker har erobret hele Raqqa fra IS

De amerikanskstøttede SDF-styrkene har tatt kontroll over det statlige sykehuset i Raqqa i Syria. 22 personer ble drept i kampene, ifølge SDF selv. Sykehuset har vært et av de siste skjulestedene som IS-krigere har benyttet i Raqqa.

«Det nasjonale sykehuset er frigjort og 22 fremmedkrigere ble drept», heter det i en uttalelse fra Syrias demokratiske styrker (SDF), en amerikanskstøttet allianse som består av kurdiske og arabiske opprørere.

Tirsdag pågår det fortsatt intense sammenstøt nær det kommunale stadionet i byen, opplyser SDF videre.

SDFs fremrykking skjer dagen etter at opprørerne tok kontroll over en rundkjøring som IS har brukt som åsted for offentlige hengninger og korsfestelser.

Sent mandag kveld var det anslagsvis 300 IS-krigere igjen i Raqqa. SDF skal nå ha kontroll over rundt 90 prosent av IS' tidligere høyborg.