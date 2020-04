New Yorks ordfører jobber med plan for gjenåpning

Demokraten sier søndag at en full gjenoppbygging av New York City vil ta rundt 20 måneder, og han har invitert byens ledere med på planleggingen.

Antall intensivpasienter med covid-19 i byen har falt fra 785 til 768, viser de siste tallene. Noen gjenåpning kan ikke starte før tallene på innleggelser har fortsatt å falle i 10–14 dager til, ifølge de Blasio.

– Vi begynner når vi har beviser. Det finnes ingen av-og-på-bryter. Det dreier seg om en rekke forsiktige, smarte skritt.

Oppmuntrende tall

I delstaten New York ble det søndag registrert 367 nye dødsfall, det laveste daglige tallet siden 31. mars, ifølge New York Times.

Over 16.000 covid-19-pasienter har dødd i delstaten, der over 280.000 har fått påvist smitte.

Mark Lennihan, AP / NTB scanpix

New York er med god margin det hardest rammede området av koronapandemien i USA.

Cuomo: Mulig med delvis gjenåpning 15. mai

Guvernør Andrew Cuomo sa søndag at vareproduksjon og byggeprosjekter muligens kan gjenopptas fra 15. mai i delstaten.

Han understreket imidlertid at eventuell lemping av tiltak mot smitte først vil gjøres nord i delstaten, og ikke i området rundt New York City.

– Storbyen New York kommer til å bli mer komplisert, sa Cuomo.

Cuomo har oppfordret til et to ukers opphold før den neste fasen med gjenåpninger, for å forsikre at første fase ikke medfører en ny virusoppsving.

Han understreker at en gjenåpning er helt avhengig av nedgang i sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 mellom nå og 15. mai.