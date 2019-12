Tebboune var statsminister i noen måneder i 2017 og har også vært boligminister i to perioder under landets avgåtte president Abdelaziz Bouteflika.

Ifølge de offisielle resultatene fikk han 58,15 prosent av stemmene i torsdagens valg, der valgdeltakelsen var på under 40 prosent.

Algerie, som er Afrikas største land og har drøyt 42 millioner innbyggere, har vært preget av store demonstrasjoner med krav om reformer siden Bouteflika ble presset til å gå av i april.

Opposisjonen oppfordret til boikott av valget og viste til at samtlige kandidater var «barn av» det gamle regimet.

Boikottet

Abdelaziz Bouteflika satt ved makten i 20 år, men ble rammet av et slag og sterkt redusert i 2013. Han fortsatte imidlertid som symbolsk leder, mens det i realiteten skal ha vært broren Said Bouteflika som styrte de siste årene. Han ble i september dømt til fengsel i 15 år for sammensvergelse mot staten.

Den såkalte Hirak-bevegelsen, som har ledet an i masseprotestene, oppfordret til boikott av valget og krever større utskiftning i regjeringskontorene.

– Hvordan kan vi stole på dem som svek landet og hjalp Bouteflika, het det på en plakat under en massedemonstrasjon i hovedstaden Alger kvelden før valget.

Mektig hærsjef

Demonstrantene har rettet mye av sin vrede mot hærsjefen Ahmed Gaid Salah, som framstår som landets sterke mann etter Bouteflikas avgang.

Demonstrasjoner har vært ulovlig i Algerie siden 2001, men protestbevegelsens store oppslutning har tvunget regimet til å se gjennom fingrene på dette.

Studentene har derfor fått gjennomføre ukentlige demonstrasjoner på tirsdager og Hirak-bevegelsen på fredager.

Ingenting tyder på at protestene stilner med valget av Tebboune, som er kjent for å stå Ahmed Gaid Salah nær.