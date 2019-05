Analytikere: Trumps Mexico-tolltrussel undergraver USAs økonomi

Trump kunngjorde torsdag kveld på Twitter at han fra 10. juni innfører 5 prosent toll på alle mexicanske varer som USA importerer. Tollsatsen vil øke gradvis, inntil den når 25 prosent i oktober, med mindre Mexico stanser strømmen av migranter fra Mellom-Amerika til USAs grense, advarte han.

– Hvis det blir slik, kan tollsatsen redusere veksten i USAs bruttonasjonalprodukt med minst 0,7 prosent i 2020, og trolig sende Mexico inn i økonomisk nedgang, skriver Gregory Daco ved Oxford Economics i et notat fredag.

– Det er viktig å merke seg at forsyningskjedene blir kraftig forstyrret, at det blir betydelig strammere økonomiske betingelser, og at den pressede tilliten i privat sektor vil komme til å forsterkes direkte av tollsjokket og dermed øke sannsynligheten for amerikansk nedgang, skriver han.

Mexico er villig til å lytte til det Washington har å si, understreket Mexicos president Andrés Manuel López Obrador på en pressekonferanse fredag morgen.

Men han la til at Mexico allerede er i gang med arbeidet for å demme opp for strømmen av migranter som tar seg inn i Mexico i sør, og som vandrer gjennom landet med mål om å krysse den amerikanske grensen ulovlig. Trump har gjentatte ganger brukt merkelapper som krise og invasjon om migrantstrømmen.

Enorme verdier

USA importerer årlig varer til en verdi av 350 milliarder dollar fra Mexico. 128 milliarder dollar av dette består av biler, bildeler og motordeler til den viktige bilindustrien i USA, som allerede står overfor vanskelige tider og store oppsigelsesrunder.

Deutsche Bank Securities skriver i en analyse at Trumps beslutning «kan lamme industrien og forårsake omfattende usikkerhet». Beslutningen kan også utgjøre et økonomisk slag av et omfang som kan svekke amerikanske produsenters stilling mot utenlandsk konkurranse, mener Deutsche Bank Securities.

Rammer forbrukerne

The Business Roundtable, en gruppe som samler topplederne i en rekke amerikanske selskaper, har også uttalt seg. Gruppen oppfordrer Trump til å tenke seg om på nytt.

– Å innføre ensidig toll på mexicansk import kan være en alvorlig tabbe, skriver gruppen i en uttalelse fredag.

Gruppen advarer om at dette «kan skape betydelig økonomiske forstyrrelser og føre til mer skatt på amerikanske arbeidere, bønder, forbrukere og næringsliv».

Amerikanske bønder lider allerede som følge av Trumps handelskonflikt med Kina. I tillegg kjemper de mot naturkreftene. Flom og regn kan føre til at den amerikanske maisavlingen i år blir 9 prosent mindre enn i fjor, og soyabønneavlingen kan falle 4 prosent, ifølge en prognose fra AccuWeather.

Tequila og mais

Dave Salmonsen, en handelspolitikk-spesialist i American Farm Bureau Federation, påpeker at Mexico «er et enormt marked for oss», og at forbrukere og bønder kan bli skadelidende.

– Ferske matvarer kommer over grensen fra Mexico hver dag. Konsekvensene for tilgangen på fersk frukt og grønnsaker vil bli merket ganske umiddelbart, sier han til AFP.

Han peker spesielt på tomat, avokado og andre sesongbaserte varer, samt «alle de ulike typene øl og tequila».

Hvis Mexico skulle velge å slå tilbake, kan det ramme amerikanskprodusert mais og soyabønner, mener han.

Mexico er nå USAs nest største marked for eksport av amerikansk mat og jordbruksprodukter, som følge av handelskonflikten med Kina.

Men den negative effekten på USAs økonomi kan samtidig gi Trump noe han i lengre tid har krevd fra sentralbanken: Rentekutt.