Kevin Spacey dukket opp i retten

Spacey var ikke pålagt å møte i det forberedende rettsmøtet i delstaten Massachusetts. Ettersom han tidligere har bedt om å få slippe å være til stede i retten, var det overraskende at han møtte opp.

Spaceys advokater ba om å få tilgang til mobiltelefonen til en 18-åring som hevder Spacey forgrep seg seksuelt på ham på en bar på ferieøya Nantucket i 2016.

Påtalemyndigheten sier de allerede har gått med på å dele med forsvarerne all informasjon de lastet ned fra telefonen, Men Spaceys advokater, som kaller anklagene mot skuespilleren for latterligere, vil ha tilgang til selve telefonen fordi de håper å hente ut slettede bilder og meldinger. De ba også dommerne om å fremskynde en mulig rettssak, men fikk til svar at den tidligst kan starte til høsten.

Saken i Nantucket er den første anklagen mot Spacey som har ført frem til en rettssak. 59-åringen har erklært seg ikke skyldig etter tiltalen, men risikerer opp til 2,5 års fengsel hvis han blir dømt.

En lang rekke menn har rettet anklager mot Spacey siden metoo-bevegelsen startet i slutten av 2017. Som følge av anklagene er den Oscar-vinnende skuespillerens rollefigur klippet bort fra filmen «All the Money in the World». Spacey har også fått sparken fra Netflix-serien «House of Cards», hvor han hadde hovedrollen.