23 måneders arbeid. 500 ransakelsesordrer. 2300 stevninger. Resultatet av Robert Muellers gransking er en 400 sider stor rapport som presenteres klokken 17.00 norsk tid torsdag.

The Washington Post skriver at rapporten fra det amerikanske justisdepartementets spesialetterforsker er redigert, men at den vil gi et detaljert innblikk i hvordan president Donald Trump var mistenkt for hindring av rettsutøvelse.

Muellers oppgave var å granske russernes påvirkning av valgkampen i 2016, og hvorvidt noen på Donald Trumps lag var involvert.

Fakta: Fakta om Russland-granskningen * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør og nesten 500 ransakelsordrer. * Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre. * Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder. * Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken. * 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport. * To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland. * 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen. (Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP)

Trump har kalt arbeidet for «den største heksejakten på en politiker noensinne», og Aftenposten har tidligere skrevet at i løpet av disse 23 månedene har presidenten angrepet prosessen offentlig mer enn 1000 ganger.

«En mediekampanje»

Rapporten vil trolig bli offentliggjort på justisdepartementets hjemmeside klokken 17.00 norsk tid, men det er varslet at justisminister William Barr vil holde en pressekonferanse om den allerede klokken 15.30.

The Washington Post melder at han der vil adressere spørsmål rundt prosessen og tegne et overordnet bilde av innholdet.

Trump-kritikere har pekt på at Barr med dette vil forsøke å fargelegge funnene før offentligheten har fått lese rapporten og fått en sjanse til å gjøre seg opp sin egen mening.

– Det virker som om Barr fører en mediekampanje på vegne av president Trump, og at han tar steg for å «spinne» Muellers nær to år lange etterforskning, sier demokraten Jerrold Nadler, som er medlem av Representantenes hus.

Trump avviser ikke at også han kommer til å holde sin egen pressekonferanse når Barr er ferdig.

– Du får oppleve at mange sterke ting kommer ut i morgen. General Barr skal snakke med pressen, kanskje jeg gjør det samme etterpå, sa Trump på «The Larry O’Connor Show» onsdag.

«Total frifinnelse»

Kilder forteller Washington Post at rapporten vil fortelle at Mueller innså at han ikke ville klare å konkludere i spørsmålene om hindring og motarbeiding fordi det var vanskelig å fastslå presidentens hensikt.

Rapportens viktigste konklusjon ble lagt frem allerede 25. mars:

Da ble det slått fast at det ikke finnes bevis for at Trump har konspirert ulovlig med russerne under valgkampen. Trump tvitret: «Ingen sammensvergelser, ingen hindring (av rettsutøvelse) og en total frifinnelse. Keep America great!».

Aftenposten-kommentator Frank Rossavik etter konklusjonen: Trump bør slutte med kjeftingen og heller være glad for rapporten

Likevel har amerikanerne ventet på et mer helhetlig bilde, og det får de trolig torsdag, selv om mye av innholdet kommer til å være sladdet.

Justisminister William Barr har varslet at dette spesielt gjelder informasjon som har vært presentert i en storjury eller opplysninger som kan kompromittere kilder eller spesielle metoder.

Det samme gjelder informasjon som kan ødelegge for andre etterforskninger eller på en urettferdig måte ødelegge ryktet til mer perifere aktører som ikke har noe direkte med saken å gjøre.

«Vil styrke funnene, eller stille spørsmål»

The New York Times mener at det mest interessante innholdet i Muellers rapport er delene som handler om hvorfor spesialetterforskeren bestemte seg for ikke å konkludere at president Trump hindret rettsutøvelse.

Avisen skriver: «Mr. Barr sa at det var utilstrekkelige bevis for at presidenten hadde begått en forbrytelse. Rapporten vil enten styrke disse funnene, eller stille spørsmål ved dem.»

The New York Times skriver også at det er usikkert om offentligheten noen gang vil få se hele Mueller-rapporten, men slår fast at uansett hva som kommer frem torsdag, er ikke siste ord sagt.

«Etterforskningsindustrien som har vokst frem de to siste årene kommer minst til å være opptatt frem til neste presidentvalg», skriver avisen.