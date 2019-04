IS sier deres folk sprengte seg i sammenstøt med politi på Sri Lanka

Etter langvarig skuddveksling og kamp med politiet, sprengte tre menn seg i et hus i Kalmunai på østkysten av Sri Lanka lørdag. Politiet gikk til aksjon mot huset, et mistenkt tilholdssted for islamister, i kjølvannet av terrorangrepet første påskedag.

I en uttalelse på IS' propagandanettsted Amaq hevder gruppen at de tre mennene tilhørte dem. De utløste bombebeltene etter å ha brukt opp all ammunisjonen sin i kamp mot politiet, heter det på nettsiden.

250 mennesker drept

Femten personer, blant dem tre kvinner og seks barn, ble drept i sammenstøtet. Trefningen oppsto seks dager etter et koordinert selvmordsangrep mot tre kirker og tre hoteller i landet. Rundt 250 mennesker ble drept første påskedag.

I etterkant av angrepet har politiet og militæret fått utvidede fullmakter og har trappet opp jakten på militante islamister på øya. Kalmunai ligger i samme område som hjembyen til jihadisten Zahran Hashim, som grunnla gruppen som anklages for å stå bak. Myndighetene sa fredag at Hashim døde i angrepet mot ett av hotellene som ble bombet i påsken.