Over 700 klimaaktivister pågrepet i London

Aktivistgruppen Extinction Rebellion begynte de fredelige protestene mandag ved Parliament Square, Waterloo Bridge og Oxford Circus. Siden har de til tider lammet deler av den britiske hovedstaden, og hundretusenvis av innbyggere har blitt rammet, ifølge myndighetene.

– En ting som er uvanlig med denne demonstrasjonen, er deltakernes vilje til å bli pågrepet, samt deres manglende motstand ved pågripelsen, uttaler London-politiet.

Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Politiet har forsøkt å få demonstrantene til å holde seg på ett sted – Marble Arch ved Hyde Park – uten særlig hell. Protestaksjonene fortsatte påskeaften på tross av at politiet fjernet den rosa seilbåten som hadde fungert som et naturlig samlingspunkt for demonstrantene.

Thunberg til London

Politiet har vært relativt forsiktig i håndteringen av protestene og sagt at de respekterer retten til å holde fredelige demonstrasjoner.

Likevel ble mange politifolk beordret på jobb i påskehelgen, og London-politiet har vært nødt til å låne rundt 200 betjenter fra andre distrikter.

Svenske Gretha Thunberg, 16-åringen som startet den internasjonal klimabevegelsen blant skoleelever, er ventet å tale til aktivistene når hun ankommer London søndag.

Vokser raskt

Organisasjonen Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden og bruker ikkevoldelig sivil ulydighet til å fremme sitt budskap. Gruppen har blitt en av verdens raskest voksende miljøbevegelser.

Aktivistene har lovet å fortsette sine aksjoner helt til myndighetene innfrir kravene. De omfatter blant annet at regjeringer erklærer unntakstilstand for klimaet og økologien, tar grep for å redusere klimautslippene til null innen 2025, samt stanser utryddelse av plante- og dyrearter.

Gruppen innledet også nylig en kampanje rettet mot norsk olje- og gassutvinning under slagordet «No Way, Norway!".