Da natt ble til morgen, og pariserne hadde fått noen timer søvn, trakk de på nytt til Notre-Dame.

Mange tok turen om katedralen på vei til jobb. Andre måtte bare dit for å se hvordan tilstanden var. Mange fryktet det verste.

Eirin Hurum

Alix de Castilla var på vei til barnehagen med lille Morten. De tok turen om kirken.

– Det var en lettelse å komme hit i morgen. Jeg var så urolig. Jeg trodde det skulle se mye verre ut, sier Castilla.

Eirin Hurum

Turistene strømmet til

I og rundt katedralen fortsatte turistene å valfarte tirsdag morgen. Alle ville se skadene med egne øyne. De fleste var lettet.

– Vi kommer fra St. Petersburg, en by som på mange måter ligner Paris. Storslåtte bygninger og arkitektur. Vi føler med pariserne, sier Vadim Yurgens og Alena Zavodchikova.

Unike kulturskatter

Det er unike kulturskatter som mandag kveld ble flammenes rov.

Notre-Dame de Paris, eller bare Notre-Dame, er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen, midt i Paris. Den er i første rekke hovedsetet for det romersk-katolske erkebispedømme Paris.

Eirin Hurum

Skal gjenoppbygges

President Emmanuel Macron lovet mandag kveld at Notre-Dame skal gjenoppbygges. Han takket brannmannskapene for at kirkebyggets to ikoniske tårn og fasade ble reddet fra flammenes rov.

Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld, og flammer og tykk røyk veltet opp fra den berømte kirkebygningen.

Inne i kirken var det forberedelser til påskehøytiden og katolske seremonier om Jesu død og oppstandelse da de besøkende måtte evakuere bygget.

Kampen mot flammene pågikk intenst i flere timer, og det var lenge uvisst Paris-ikonet kunne reddes i det hele tatt. Men ved 23-tiden opplyste brannsjefen i Paris, Jean-Claude Gallet, at reisverket og de to tårnene i katedralen trolig er reddet.

President Emmanuel Macron besøkte brannåstedet og holdt en kort tale sent mandag kveld foran Notre-Dame, følelsesladet og med tårer i øynene.

Diana Ayanna / TT NYHETSBYRÅN

Parisere i gaten hele natten

I bygatene var det mennesker i gatene til langt på natt.

Da politisperringene ble fjernet og broene langs Seinen gjenåpnet, strømmet pariserne ut på fortausrestaurantene.

Ingen ville gå hjem.

Behovet for å snakke sammen og trøste hverandre var utømmelig. På broene over til den lille øya hvor Notre-Dame tronet, var det stappfullt av mennesker ved ettiden i natt.

Eirin Hurum

På broene sto kjærestepar tett sammen, to venninner delte en flaske rosévin.

Langs elven stilte folk opp og dannet små kor. Vakre salmer om Ave Maria ble fremført. Folk stoppet opp.