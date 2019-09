Store demonstrasjoner mot Egypts president

Egyptiske medier melder at et ukjent antall demonstranter ble pågrepet på Tahrir-plassen i Kairo, som ble omringet av sikkerhetsstyrker. Det ble også brukt tåregass mot demonstrantene, men det er ikke meldt om skadde.

Demonstrasjonene kom i stand etter oppfordringer fra aktivister i sosiale medier, blant dem bygningsarbeideren og skuespilleren Mohamed Ali.

45-åringen, som selv har jobbet for det egyptiske forsvaret og som nå lever i eksil i Spania, har de siste ukene lagt ut flere videoer der han anklager Sisi og det egyptiske forsvaret for omfattende korrupsjon.

Videoer lagt ut på Twitter av journalister viser folk som går mot Tahrir-plassen i Kairo mens de roper oppfordringer om at Sisi må gå av.

Tahrir-plassen i Egypts hovedstad ble et viktig, symbolsk samlingssted under de massive markeringene under den arabiske våren i 2011. Disse førte til at Egypt daværende president gjennom mange år, Hosni Mubarak, ble tvunget til å gå av.

Har bygd palasser

Den tidligere hærsjefen Sisi, som grep makten i et militærkupp i 2013, deltar denne uka under FNs hovedforsamling i New York. Han avviser anklagene om korrupsjon.

Fakta: Fakta om utviklingen i Egypt * 25. januar 2011 brøt det ut massedemonstrasjoner mot Egypts mangeårige president Hosni Mubarak, som etter tre uker overlot makten til et militærråd. * Det muslimske brorskaps politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, ble størst i valget på nasjonalforsamling som fulgte. * Militærrådet oppløste forsamlingen før presidentvalget der Brorskapets kandidat Mohamed Mursi ble Egypts første demokratisk valgte president. * Knapt ett år senere ble Mursi styrtet i et militærkupp, ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi. * Egypts regjeringshær slo få uker senere til mot ubevæpnede demonstranter i Kairo og drepte over 800. * Det muslimske brorskap er forbudt, og titusenvis av opposisjonelle, både sekulære og islamister, er fengslet. Mange er dømt til døden. Mursis dødsdom ble opphevet i 2016. * I 2014 vant Sisi et nyvalg som opposisjonen boikottet. * I mars 2018 ble han gjenvalgt med 97 prosent av stemmene etter å ha satt samtlige reelle motkandidater ut av spill. * Menneskerettighetsgrupper om Amnesty International og Human Rights Watch anklager Sisi-regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene. (NTB)

– Ja, jeg har bygd palasser, og det vil jeg fortsette med. Men de er ikke for meg, de er for Egypt. Jeg bygger et nytt land, sa Sisi i forrige uke.

Human Rights Watch advarer egyptiske myndigheter mot å bruke makt mot fredelige demonstranter.

Fethi Belaid

Brutal makt

– President Sisis sikkerhetsstyrker har gang på gang brukt brutal makt for å knuse fredelige protester, sier nestlederen for menneskerettsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika, Michael Page.

– Myndighetene bør innse at verden ser på og ta alle nødvendige steg for å unngå en gjentakelse av tidligere grusomheter, sier han.

Sisi innførte forbud mot demonstrasjoner etter kuppet i 2013 og har ifølge Human Rights Watch fengslet minst 60.000 islamister, sekulære aktivister, menneskerettsforkjempere og andre regimekritikere siden. Hundrevis er dømt til døden.