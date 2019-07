EU straffer Tyrkia for leteboring utenfor Kypros

På EUs utenriksministermøte i Brussel mandag ble det enighet om å innstille luftfartsforhandlinger, avlyse møter på høyt politisk nivå, redusere øremerket finansiering til Tyrkia som kandidat til EU-medlemskap og begrense kreditten i Den europeiske investeringsbanken.

Oppfordring fra Kypros

Straffetiltakene kommer på oppfordring fra Kypros, etter at Tyrkia sendte ut fartøyer for å begynne leteboring etter gass på havbunn som Kypros anser for å være en del av sin økonomiske sone. Tyrkia mener på sin side at de opptrer i overensstemmelse med internasjonal lov, og at boringen pågår på deres egen kontinentalsokkel.

Eksperter regner med at det finnes rundt 227 milliarder kubikkmeter gass utenfor kysten av Kypros.

Saken har blåst nytt liv i konflikten på øya sørøst i Middelhavet, som siden 1974 har vært delt i en gresk-kypriotisk og tyrkisk-kypriotisk del.

Kun den gresk-kypriotiske delen er anerkjent internasjonalt, og landet har vært medlem av EU siden 2004. Den tyrkisk-kypriotiske delen er kun anerkjent som et eget land av Tyrkia.