Advarsler etter vulkanutbrudd i Japan

Mount Asama ligger om lag 140 kilometer nordvest for den japanske hovedstaden Tokyo. Natt til torsdag eksploderte vulkanen for første gang på fire år, noe som fikk det nasjonale meteorologiske instituttet til å heve farenivået til tre av fem. Det innebærer at folk bes om å holde seg unna kraterkanten.

Det advares om at store steiner og strømmer av varm gass slynges ut fra krateret og påvirker en radius på opptil fire kilometer fra Asama. Nærliggende byer er gjort oppmerksom på at mindre steiner og aske kan falle fra himmelen, alt avhengig av vindretning- og styrke.

Utpå dagen torsdag var det fremdeles aktivitet, men ikke tiltakende.

Da Asama hadde sitt siste utbrudd i juni 2015 var det relativt lite og lingen personskader.