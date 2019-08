Det kan gå mot nyvalg i Italia. Etter en sommer full av strandfesting, medieutspill og krangling med regjeringspartnerne, er visestatsminister Matteo Salvini (46) mer populær enn noensinne. Hans parti, det høyrepopulistiske Lega, er landets største.

Sent i går kveld lanserte Lega-sjefen seg selv som statsministerkandidat fra en italiensk strandpromenade.

– Jeg er statsministerkandidat. La oss be italienerne ta dette landet i hånden og redde det, erklærte han, ifølge avisen La Repubblica. Han la til at det eneste alternativet nå, er å la folket si sin mening ved nyvalg. Det ble tatt godt imot av fansen.

Kranglet om statsministerposten

Andre er langt fra begeistret.

Salvini har i et år delt visestatsminister-tittelen med Luigi Di Maio fra den populistiske Femstjernersbevegelsen (Movimento 5 Stelle) – «Herr nei», som Salvini kalte ham torsdag.

Begge ville bli statsminister etter valget i fjor. De to ble aldri enige om hvem som skulle få gull-posten og endte begge som visestatsministere.

Italiensk politikk har alltid hatt god plass til sterke menn med store egoer. Men de siste månedene har en hanekamp utspilt seg på TV, talerstoler – og badestrender. De to regjeringskollegene har fornærmet hverandre og kranglet om alt fra skatt og energi til regionalt selvstyre.

TONY GENTILE, Reuters/ NTB scanpix

DJ, drinker og rosa flamingoer

Salvini har kjørt rått publikumsfrieri fra italienske strender hele sommeren, med ustoppelige utspill og opptredener som DJ, med drinker, damer og oppblåsbare flamingoer. Innvandringskritiske utspill har også virket. Lega er nå Italias største parti med rekordhøye 39 prosent på nye målinger.

Partiet vil tjene på et nyvalg, mener han.

– Det er som i et ekteskap. Når du bruker mer tid på å krangle enn å elske, er det bedre å se hverandre i øynene og gjøre et voksent valg, sa han onsdag og understreket at han har erfaring – 46-åringen er skilt. Nå har han en 26 år gammel kjæreste.

Dråpen som fikk begeret til å renne over, var full splittelse i en avstemming om hurtigtogsforbindelsen mellom Torino i Italia og Lyon i Frankrike. Bare tunnelen gjennom Alpene ville koste 8,6 milliarder euro (85 milliarder kroner).

Luigi Di Maios parti mener giga-utbyggingen blir for dyr og stemte for å stanse den. Lega-sjef Salvini, derimot, stemte for prosjektet. Han mener det vil gi arbeidsplasser i regionen. Det gjorde også statsminister Giuseppe Conte.

REMO CASILLI, Reuters / NTB scanpix

Roping og buing i parlamentet

Under avstemmingen onsdag ble det så mye roping og buing i parlamentet i Roma at politikerne fikk beskjed om å slutte å oppføre seg som barnehagebarn.

Hurtigtogsforbindelse mellom Italia og Frankrike har vært jobbet med siden 2011 og planlagt i årevis før det. Tilhengerne mener den 270 kilometer lange strekningen vil bli en helt nødvendig transportåre ut fra fabrikkene i Nord-Italia. Dessuten skal Italia bare betale 35 prosent av regningen. Resten må EU og Frankrike dekke.

Salvini uttalte at Luigi Di Maio og Femstjernersbevegelsen blokkerer «modige valg».

Torsdag kveld ba en irritert statsminister Conte Salvini om å komme seg til parlamentet og forklare seg.

– Min regjering har jobbet, den var ikke på stranden, sa Conte, og refererte til Salvinis sommertur på italienske strender.

Elio Desiderio, AP / NTB scanpix

Øker med knallhard anti-innvandringslinje

Salvini har vært ekstremt aktiv med hyppige medieutspill og en knallhard anti-innvandringslinje. Han har stengt havnene for skip med migranter, nektet dem adgang til Italia og – denne uken – fått gjennom en lov som tillater skyhøye bøter for dem som ulovlig setter i land migranter.

Lovreguleringen har fått kritikk fra FN, men ros fra mange italienere som mener andre enn Italia må ta ansvar for migrantene som kommer over Middelhavet.

REMO CASILLI / Reuters

Salvini med muskler og selvtillit.

Ifølge en meningsmåling fra Winpoll for avisen Il Sole 24 Ore er 72 prosent av italienerne enige med Salvini og Ligaen om at nyvalg er det beste nå. Partiet har i sommer gjort det bedre og bedre på meningsmålingene. Femstjernersbevegelsen, derimot, synker.

Tallene har gitt Salvini muskler og selvtillit.

«Jeg er ikke en som gjør ting halvveis. Enten gjør vi ting fullt og helt, ellers vil jeg ikke klamre meg til stolen jeg sitter på», krever høyrepopulisten.

Luigi Di Maio prøver på sin side å unngå at regjeringen oppløses. Han og Femstjernersbevegelsen raser nedover på meningsmålingene og vet at et nyvalg trolig ville koste ham makten.

– Jeg spør meg om vi kanskje bør avslutte her, skal Luigi Di Maio fra Femstjernersbevegelsen likevel ha sagt onsdag etter å ha kranglet med Salvini i det avisen La Repubblica beskriver som «en dag som virket endeløs».