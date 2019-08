Eneste svarte republikaner i Kongressen stiller ikke til gjenvalg

Hurds beslutning skader Republikanernes håp om å vinne tilbake flertallet i Representantenes hus og er også et slag mot ethvert forsøk partiet måtte gjøre for å øke sin ellers svært lave oppslutning blant minoritetene.

Hurd, som er en moderat republikaner som flere ganger har kritisert president Donald Trump når det gjelder rasespørsmål og innvandring, blir den niende republikanske kongressrepresentanten som kunngjør at han eller hun ikke stiller til gjenvalg, den sjette bare denne uken.

41 år gamle Hurd illustrerer problemene republikanerne har foran neste års kongressvalg. Ikke bare er han en av flere yngre representanter som trekker seg i kretser demokratene har håp om å erobre, men han er også et symbol på hvor vanskelig det er for republikanerne å stå frem som noe annet enn et parti for gamle, hvite menn.

Hurds valgkrets i Sør-Texas har en lang grense mot Mexico, og et flertall av velgerne i kretsen er latinamerikansk-ættede. Demokratene anser den for å være en av kretsene de har størst sjanse til å vinne, og deres kandidat Gina Ortiz Jones er allerede i gang med sin valgkamp.

Republikanerne trenger å vinne 18 nye mandater for igjen å få flertall i Representantenes hus ved valget i november neste år, som går parallelt med presidentvalget.