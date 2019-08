Mannen som åpnet ild mot tilfeldige personer i gaten utenfor flere barer i Dayton i den amerikanske delstaten Ohio, var ikledd skuddsikker vest og hadde med seg ekstra våpenmagasiner, opplyser Daytons ordfører Nan Whaley.

Ved 10.15-tiden norsk tid bekreftet politiet at ni personer er døde. I tillegg er 27 personer skadet.

Også skytteren er død. Han er identifisert som en 24 år gammel mann. Politiet ransaket hjemmet hans søndag, opplyser kilder til CBS.

Betts var tidligere psykologistudent ved Sinclair College, som også ligger i Dayton.

Guvernøren i Ohio, Mike DeWine, har gitt ordre om at det skal flagges på halv stang søndag for å hedre dem som ble drept, og president Donald Trump ga beskjed om at det skal flagges på halv stang til og med torsdag.

Søsteren en av ofrene

Gjerningsmannens søster, Megan Betts, er et av ofrene, opplyste assisterende politisjef Matt Carper på en pressekonferanse like etter klokken 19 norsk tid.

Hun skal ha blitt skutt og drept i samme gate der Connor Betts skal ha skutt og drept åtte mennesker i alderen 22–57 år og skadet 27 .

The FBI, local and state law enforcement are working together in El Paso and in Dayton, Ohio. Information is rapidly being accumulated in Dayton. Much has already be learned in El Paso. Law enforcement was very rapid in both instances. Updates will be given throughout the day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Suspect opened fire in the Oregon District wearing body armor.

There are 10 people dead including the shooter, 26 others injured.

Officers neutralized the shooter in less than a minute. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Drepte ni på ett minutt

Politiet i byen oppfordrer publikum til å unngå visse områder i byen. Dette gjelder særlig Oregon-området i sentrum, som er et nabolag med mange barer, butikker og gamle mursteinsboliger.

Skytingen skjedde like ved en bar kalt Ned Peppers Bar

– Vi hadde offiserer i umiddelbar nærhet da denne skytingen begynte og klarte å stoppet den raskt, skriver politiet videre.

Ifølge ordfører Nan Whaley ble gjerningspersonen nøytralisert innen ett minutt.

– Skytteren klarte å drepe ni personer og skade 26 på under ett minutt, sa Whaley under en pressekonferanse ved 13.30-tiden (norsk tid) og roste politiet for rask respons.

President Donald Trump tvitrer søndag ettermiddag at det vil komme fortløpende oppdateringer etter skyteepisoden, som er den andre i USA på under et døgn. Lørdag gikk en gjerningsperson til angrep på et kjøpesenter i El Paso Texas og drepte minst 20 personer.

"As a mark of solemn respect for the victims of the terrible acts of violence... I hereby order that the flag of the United States shall be flown at half-staff at the White House and upon all public buildings and grounds, at all military posts and naval stations, and on all naval vessels... until sunset, August 8, 2019.

"I also direct that the flag shall be flown at half-staff for the same length of time at all United States embassies, legations, consular offices, and other facilities abroad, including all military facilities and naval vessels and stations.".

John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN

Populær bydel

Området var søndag avsperret, og FBI-etterforskere var på plass.

Politiet forsøker nå å finne motivet for skytingen og har bedt alle som var vitne til hendelsen eller har informasjon, om å ta kontakt.

Ifølge Dayton Daily News har enkelte øyenvitner sagt at gjerningsmannen forsøkte å ta seg inn i en bar.

– Han forsøkte å gå inn i baren, men kom seg ikke gjennom døren. Noen tok skytevåpenet fra ham, og han ble skutt og drept, skriver en mann på Facebook, ifølge lokalavisen.

Vedkommende skriver også at han så minst åtte døde mennesker rett ved bordet på gaten der han satt.

Fra bar til bar

Store politistyrker rykket ut til området etter at de første meldingene om skyting kom. Politifolk skal ha gått fra bar til bar for å undersøke om det er flere ofre. På et tidlig tidspunkt var det mistanke om at det var flere gjerningspersoner, og at en av dem hadde forlatt stedet med en bil.

En talskvinne i det lokale helsevesenet, Elizabeth Long, sier de mottar ofre fra skytingen, men hun ga ingen opplysninger om hvor mange det dreier seg om og hvilken tilstand de er i.

For mindre enn en uke siden ble tre mennesker drept da en mann åpnet ild under en hvitløksfestival i California.

– Oppsto kaos

Tiffany McConnell befant seg på en nattklubb rett ved gaten der skytingen pågikk.

Hun forteller at det raskt oppsto kaos da gjestene forsto at det var en pågående skyting på utsiden av klubben.

– Folk fikk panikk da de så døde mennesker ligge utenfor klubben. Det var så mange døde, som ikke visste at de ikke skulle våkne opp til en ny dag. Dette er tragisk for byen vår, sier hun til VG.