De superrike dro på hemmelig sommerleir for å redde klimaet. Det gikk ikke helt som planlagt.

Prins Harry ble fløyet inn i privatfly og skal ha holdt en flammende klimatale barbeint på stranden.

Kjendisparet Katy Perry og Orlando Bloom ankom i en dieseldrevet luksusyacht. «The Rising sun» er den 12. største yachten i verden, 138 meter lang og med en prislapp på 2 milliarder kroner.

Leonardo di Caprio skal ha ankommet i sin eget yacht.

Helikoptre har denne uken gått i skytteltrafikk mellom Palermo og til luksusresorten på sørsiden av Sicilia med prominente gjester.

Velkommen til Google Camp

For sjette året på rad arrangerer Google sin lukkede «sommerleir» – teknologigigantens svar på Davos-toppmøtet i de sveitsiske alper.

Eller kanskje en riktigere sammenligning: Den lukkede Bilderberg-konferansen for det internasjonale toppsjiktet innenfor næringsliv, politikk og akademia.

Årets tema er «Klima og global oppvarming».

Eric Gaillard/ Reuters/ NTB scanpix

Blant de 300 på gjestelisten er verdens mektigste business-ledere og tech-guruer. I tillegg en rekke superstjerner og kjendiser. Gjennom årene har Google Camp også hatt amerikanske presidenter, kongelige og statsledere på den strengt hemmelige gjestelisten.

Ifølge det italienske nettstedet Giornale di Sicilia skal 114 private jetfly ha landet på flyplassen i Palermo med gjester til konferansen. Google skal ha betalt privatfly for prins Harry fra London til Palermo, og deretter helikopter for å frakte ham fra flyplassen og til Vendura, hvor konferansen holdes.

Fabrizio Bensch/ Reuters/ NTB scanpix

«Google Camp» er lagt til en av verdens mest spektakulære resorter, rett utenfor Sciacca på sørsiden av Sicilia. Her er egne golf- og spaanlegg. Gjestene er innlosjert i private leiligheter til beskjedne 20.000 kroner natten.

Konserter og utendørsmiddager

Personellet på luksus-resorten skal ha skrevet under taushetserklæringer. Likevel florerer bilder i sosiale medier av luksusmiddager og konserter i det berømte arkeologiske området kalt Tempeldalen.

Området, som er en påminnelse om Sicilias greske fortid, er Sicilias største turistattraksjon og på UNESCOs verdensarvliste.

Google skal ha fått tillatelse til å arrangere konsert i de gamle ruinene. Her var Coldplays Chris Martin hovedattraksjon under middagen.

Kjendisenes dekadente klimakamp

Google Camp har i alle år klart å komme under radaren for medieomtale. Så ikke i år. Temaet for årets konferanse har skapt overskrifter, fra britiske Daily Mail til det anerkjente amerikanske økonomitidsskriftet Forbes.

For å kompensere for flyturen må prins Harry plante 190 trær, ifølge miljøgruppen Trees For The Future, som har regnet på det såkalte karbonfotavtrykket.

En flytur på første klasse fra Los Angeles til Palermo genererer 12.3 tonn CO₂-utslipp pr. person. Et privat jetfly fra London til Sicilia slipper ut 3 tonn CO₂. Dersom man legger sammen alle flyene som skal ha landet i Palermo, skal det samlede kardonfotavtrykket har vært over 700 tonn.

... imens tar Greta Thunberg båten til USA

Rett før verdens mest innflytelsesrike samlet seg på Sicilia, meldte miljøaktivisten Greta Thunberg at hun også skal på klimakonferanser i høst – i USA og Sør-Amerika.

Men i motsetning til kjendislaget i Italia, skal Thunberg reise med båt til USA.

Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Den svenske 16-åringen som det siste året har stått i spissen for en rekke klimademonstrasjoner, nekter å reise med fly.

Nå har Thunberg funnet ut hvordan hun skal komme seg til USA på miljøvennlig vis. I forrige uke skrev hun på Twitter og Instagram at hun er blitt tilbudt «haik» på seilbåten Malizia II, som eies av fyrstefamilien i Monaco.

I team med kongefamilien i Monaco

Den ene av to skippere på båten, som er en høyteknologisk konkurranseyacht, er den yngste sønnen til prinsesse Caroline, Pierre Casiraghi.

Han leder Team Malizia sammen med den tyske seileren Boris Herrmann. Båten er 18 meter lang, har solcellepanel og undervannsturbiner, og lover å få Thunberg over Atlanteren trygt og utslippsfritt.

Team Malizia/Andreas Lindlahr

«Team Malizia er beæret over å seile Greta Thunberg utslippsfritt over Atlanteren», skrev Herrmann på Twitter mandag.

