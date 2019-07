Foreldre i Myanmar holder nå falske begravelser for barna sine. Dette er et av flere tiltak de gjør i et desperat forsøk på å beskytte dem. Andre sender barna bort fra familien og hjemmet. Noen sender dem til Kina, skriver Al Jazeera.

Unge menn er ofte målet for både Myanmars militære og ikke-statlige væpnede grupper. De kan bli bortført eller på andre måter tvunget til å bli soldater. Også yngre barn blir utsatt for såkalt tvungen rekruttering og blir barnesoldater.

Noen foreldre må kutte nesten all kontakt med sine egne barn.

En fembarnsmor forteller til Al Jazeera om hvordan hun ikke så noen annen løsning enn å sende sønnen til et kloster. Deretter ble han sendt videre for å arbeide i Kina.

– Han hadde ikke noe valg. Jeg vil ikke la ham være her, sa hun til.

Ville rope «jeg er ikke død!»

En annen ung mann bevitnet sin egen begravelse via Skype. Foreldrene til den da 17 år gamle gutten organiserte det hele for rundt et år siden.

Tvillingsøsteren filmet mens gutten, som Al Jazeera har gitt navnet «Ake Xi» fulgte med på at familien kastet blomster på «graven» hans.

– Det føltes rart. Jeg ville rope «jeg er ikke død!», sier den nå 18 år gamle gutten til kanalen.

Planen er at hvis han ikke kan knyttes til hjemadressen blir det vanskelig for «rekruttererne» å oppdage ham. Foreløpig har det fungert.

Barn kidnappes fra offentlige steder

Foreldrenes frykt er godt begrunnet. Rundt en tredjedel av Myanmars befolkning på 53 millioner mennesker består av barn og unge.

Rekruttering av barnesoldater er et stort problem.

– Myanmar er det landet i verden som har rekruttert flest barnesoldater inn i militæret. Samtidig blir barn også brukt i opposisjonsgrupper og andre væpnede styrker, forteller generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Styrken til militæret antas å bestå av over 50.000 barn.

– Barn blir vanligvis tatt med makt eller kidnappet fra offentlige steder som parker, markeder og togstasjoner, sier Viken.

Grove brudd på menneskerettighetene

Allerede i 2003 skal militæret i Myanmar ha brukt barnesoldater, ifølge en rapport fra FN. I 2012 signerte myndighetene en avtale med FN der formålet var å stoppe bruk av barnesoldater i de offisielle styrkene. Nesten tusen barn er blitt løslatt siden da.

– Rekrutteringen har, om ikke stoppet helt, blitt redusert betraktelig. Likevel er det svært mange væpnede grupper i landet som fortsetter å rekruttere, sier generalsekretær Viken.

Landet har også en historie med andre svært grove brudd på menneskerettigheter.

I august 2017 begynte det som av FN ble omtalt som et klart eksempel på etnisk rensking mot rohingya-befolkningen. Mer enn 720.000 mennesker ble drevet på flukt av de militære myndighetene.

FN har tidligere krevd at Myanmars øverste militære ledere må etterforskes og stilles til ansvar for rohingya-massakren. Det har enda ikke skjedd.

REUTERS / NTB scanpix

Sanksjoner fra USA

Det amerikanske utenriksdepartementet kunngjorde tirsdag denne uken sanksjoner mot fire av Myanmars militære ledere, i forbindelse med massakren i 2017. Sanksjonene er blant annet rettet mot landets øverste militære leder, senior general Min Aung Hlaing.

Sanksjonene medfører at generalene, samt deres familier, ble nektet adgang til USA, melder CNN.

Utenriksminister Mike Pompeo uttalte i en pressemelding at de fire var ansvarlige for «alvorlige brudd på menneskerettigheter» under massakrene i Rakhine-delstaten i Myanmar for snart to år siden.

FN har tidligere sagt at general Hlaing og flere andre militære toppledere burde stilles for retten i en internasjonal domstol. Dette har foreløpig ikke skjedd.

Pompeo sier at USA med disse sanksjonene er det første landet som tar grep i forbindelse med den militære ledelsen i Myanmar, melder The New York Times.

Vincent Thian / AP / NTB scanpix

– Burde vært tøffere

Ifølge Al Jazeera mener FNs spesialutsending for menneskerettigheter i Myanmar, Yanghee Lee, at sanksjonene ikke er tøffe nok.

Spesialutsendingen uttalte på en pressekonferanse torsdag at hun mener det er bedre sent enn aldri, men at sanksjonene burde vært strengere og at de burde gjelde langt fler enn de fire generalene.

– De burde fryse alle midlene til disse individene og midlene til familiene deres også, uttalte Lee.

Dar Yasin / AP / NTB scanpix