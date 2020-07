Tre omkom i tysk flyulykke

Et mikrofly styrtet lørdag i et bolighus i Wesel i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Minst tre personer omkom i ulykken.

Brannfolk gransker ødeleggelsene etter en flystyrt i et hus med leiligheter i byen Wesel i Tyskland lørdag. Det brøt ut brann etter styrten, og tre personer er bekreftet omkommet. David Young / AP / NTB scanpix

NTB-DPA-TT

25. juli 2020 17:35 Sist oppdatert nå nettopp

Brannvesenets stigebiler på plass på stedet der et mikrofly styrtet i Wesel i Tyskland lørdag. David Young / AP / NTB scanpix

To personer er skadd, blant dem et barn, skriver Rheinische Post i sin nettutgave. Det skal ha vært to personer om bord i det lille flyet, som styrtet i taket på et hus som rommer fem leiligheter. Det brøt ut brann etter styrten.

Øyenvitner forteller at flyet kolliderte med en varmluftsballong før det styrtet, men dette er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

Det er ikke kjent hvem som døde i ulykken og om flygeren er blant dem. Brannen i huset var brakt under kontroll lørdag ettermiddag. barnet som ble skadd, ble funnet av brannfolkene som rykket ut. Skadene er ikke alvorlige, opplyser en talsmann for nødetatene.

Det er også oppdaget en fallskjerm nær ulykkesstedet. Politiet antar at dette er flyets redningsskjerm.

Flyet kom sannsynligvis fra flyplassen Marl, som ligger øst for Wesel.