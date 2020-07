LHBT-samfunnet i Polen frykter for framtiden

LHBT-samfunnet i Polen er sinte og redde etter at president Andrzej Duda ble gjenvalgt. Duda har omtalt homofile som «en ideologi verre enn kommunismen».

Demonstranter med regnbueflagg i Polens hovedstad, Wazarwa. Det polske LHBT-miljøet frykter nå at diskrimineringen mot homofile vil bli verre med fem nye år under president Duda, som er en motstander av homofiles rettigheter. Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Nå nettopp

President Duda, som har sittet siden 2015, vant presidentvalget søndag 12. juli og sikret seg dermed fem nye år.

Partnerskap eller ekteskap mellom to av samme kjønn er fremdeles ikke tillatt i Polen. Flere byer har erklært seg som «LHBT-frie soner». Mange homofile har forlatt landet i frykt for ytterligere diskriminering. Andre har lovet å bli værende for å kjempe for sine rettigheter.

– Det er alltid en pris for denne type narrativ, og det er ikke politikerne som må betale prisen. Det er det vi som gjør, sier leder Hubert Sobecki for LHBT-gruppen Love Does Not Exclude.

Nyhetsbyrået APs reportere møter ham på en av Warzawas LHBT-vennlige kafeer. På fortauet utenfor kafeen har noen skrevet «Vi er med dere» med kritt, i tillegg til et regnbuefarget hjerte.

Dalende aksept for homofile

Aksept for LHBT-samfunnet forbedret seg noe etter at Polen ble innlemmet i EU i 2004. Dette førte til at flere sto fram som homofile, og det dukket også stadig opp flere pride-parader i landet, også i småbyene.

Dette har imidlertid snudd under Dudas ledelse, som har stemplet LHBTs rettigheter som en import fra utlandet som truer Polens nasjonale identitet. Duda ønsker å forby utbredelsen av «LHBT-ideologi i offentlige institusjoner». Han har også foreslått en grunnlovsendring for å forby at homofile får lov til å adoptere.

Hubert Sobecki sier at den omfattende diskrimineringen av homofile i landet har drevet mange til å begå selvmord, inkludert studenter som ble mobbet på skolen. Han sier at det har vært slik i årevis.

– Det er en katastrofe. Man kan kalle det en humanitær katastrofe, men det ville ikke engang vært i nærheten av beskrivende for den lidelsen som disse menneskene påfører oss som samfunn, sier Sobecki.

Polens president Andrzej Duda har uttalt at homofili er «en ideologi verre enn kommunismen». I sin valgkamp la han stor vekt på motstand mot homofiles rettigheter for å kapre konservative stemmer. Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix

Vant over liberal rival

12. juli sikret president Duda seg en knapp seier i presidentvalget. Like bak lå Warszawa-ordføreren Rafal Trzaskowski, som fikk rundt 49 prosent av stemmene.

Trzaskowski var en langt mer liberal kandidat. I 2018 ble han ordfører i hovedstaden, etter en kampanje som var frontet av slagordet «Warszawa for alle». Han har gått ut med støtte til likekjønnet partnerskap i et land der den katolske kirken står sterkt og homofiles rettigheter svakt.

Duda på sin side la i sin valgkamp vekt på familieverdier og motstand mot homofiles rettigheter for å kapre konservative velgere.

48 år gamle Duda har bakgrunn fra det konservative partiet PiS (Lov og rettferdighet). Han står for en videreføring av dagens politikk og er ofte på kant med EU. 48-åringen står særlig sterkt blant landets eldre velgere og på landsbygda.

– Det vil bare bli verre

Presidenten uttalte nylig at «LHBT er ikke mennesker, det er en ideologi», en uttalelse som utløste demonstrasjoner hvor folk hadde bannere som forklarte at de er mennesker.

– Det var så ydmykende for meg. Må jeg virkelig påpeke at jeg er et menneske, i 2020? Det er fryktelig, sier Mariusz Kurc, som er redaktør av landets eneste LHBT-magasin, Replika.

– Da valgresultatene var klare, så følte jeg frykt. Ren frykt for at situasjonen ikke kommer til å bli noe bedre. Den kommer ikke bare til å forbli slik den er, den kommer tvert imot til å bli verre, sier Kurc.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding