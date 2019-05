Han var taus i store deler av debatten sist uke, men da temaet ble innvandring, spisset alle ørene. For første gang skulle lederen for det islamfiendtlige partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, delta i en direktesendt TV-debatt på lik linje med de andre partilederne. Der hevdet han blant annet at danskene snart var minoritet i eget land og la skylden på muslimsk innvandring.

– Hvis han fortsetter slik i ukene frem mot valget, og kan fortsette med en slik energi, så kommer han inn i Folketinget, sier Martin Krasnik, sjefredaktør i den danske avisen Weekendavisen.

– Det er ekstremt farlig, for det er noe vi har sett i resten av verden: en kombinasjon av ideologisk rasisme, som får følge av en motstand mot det etablerte systemet, pluss sosiale medier. Det gjør det hele uforutsigbart, sier Krasnik.

Anthon Unger/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Fakta: Valget i Danmark Det er valg til det danske Folketinget 5. juni. 13 partier står på stemmesedlene, deriblant tre nye. Et av disse partiene er Stram kurs, som ble stiftet av Rasmus Paludan i fjor. Partiet, som kaller seg etnonasjonalistisk, vil forby islam i Danmark. Paludan er kjent for å arrangere anti-muslimske demonstrasjoner, som å pakke koranen inn i bacon og tenne på.

Bruker millioner på å beskytte ham

Nylig kalte han Paludan for nazist på lederplass i sin avis. Avisen Politiken har omtalt ham som «hatpredikant». Den rasismedømte politikeren, som helt overraskende klarte å skaffe nok støtteerklæringer til å være valgbar, vil kaste muslimer ut av Danmark og forby islam.

Rasmus Paludans inntreden i den danske valgkampen har skapt debatt om hvordan man skal forholde seg til ham.

Politiet bruker millioner av kroner for å beskytte Paludans rett til å demonstrere. Den danske forsvarsministeren sa nylig at Paludans provokasjoner kan øke hatet mot Danmark og pekte på striden om Muhammed-karikaturene, som fikk globale ringvirkninger.

– Ikke noe alternativ

Krasnik mener det ikke finnes noe alternativ til å la Rasmus Paludan få delta i valgkampen slik andre gjør.

– Hvis man ikke lar folk stille opp til debatter, så får de oppmerksomhet på en annen måte. Derfor skal vi gjøre akkurat slik vi pleier. Når det står et menneske og sier at man skal deportere en hel befolkningsgruppe, så må vi diskutere det og ta det på alvor, sier Krasnik.

Mads Claus Rasmussen / Ritzau/ NTB scanpix

Han sier at striden rundt Jyllands-Postens publisering av Muhammed-karikaturene i 2005 har gjort danskene ekstra opptatt av å verne om ytringsfriheten.

Sammenligner med USA-valget

Men han mener samtidig det er et dilemma ved å gi Paludan oppmerksomhet. Krasnik trekker linjene tilbake til presidentvalgkampen i 2016.

– Vi skal diskutere ham, men ikke gi det for mye oppmerksomhet, slik mediene gjorde med Trump. Donald Trump fikk ekstrem oppmerksomhet allerede fra han lanserte seg. Mediene må holde balanse. Det er en vanskelig oppgave, fortsetter han.

Også kommentator Thomas Larsen Berlingske advarer mot å gå i det han kaller «Trump-fellen».

– Det er flere slående likheter mellom den valgkampen Donald Trump førte i USA i 2016 og den kampanjen Rasmus Paludan har satt i gang her hjemme, skriver Larsen.

– Som dødseterne i Harry Potter

Politiske kjennere trodde at dette valget ville handle om klima eller pensjon, og ikke innvandring. Årsaken er at det er stort flertall i Folketinget for en streng innvandringspolitikk. Innvandringskritiske Dansk Folkeparti samarbeider både med regjeringen og sosialdemokratene.

– Dansk Folkeparti er blitt fullstendig stuerene og opererer helt innenfor demokratiet. Det gir plass til grumset til høyre for dem, som leter etter en representasjon. Det er som dødseterne i Harry Potter, som venter på at Voldemort skal komme tilbake. Dem har Rasmus Paludan lyktes med å samle opp, sier Krasnik.

Han frykter at Paludan «kommer flyvende inn i Folketinget» og at innvandringspolitikk igjen vil prege valgkampen.

– Klimaet kan ikke vente. Men det er ingenting som tyder på at valgkampen vil handle om det eller økonomiske reformer. Det kommer til å handle om utlendingspolitikken. En liten gruppe får dominere debatten. Det er veldig deprimerende, sier Krasnik.