Seks årsaker til at verdens høyeste fjell koster så mange liv nå

De siste 20 årene har det årlig omkommet rundt seks stykker på Mount Everest. I fjor døde fem.

Kun de siste ukene har Mount Everest krevet livet til minst elleve personer. Rekordmange har forsøkt å bestige det 8848 meter høye fjellet i år, og folk ha måttet gå i kø for å nå toppen. Det har kostet liv.

For minst to av dem som er omkommet i fjellet de siste ukene, tilskrives dødsfallene nettopp køen og den lange ventetiden for å komme opp fjellet, og ned igjen.

Nådde toppen: – Det var som en dyrehage

Folkehavet som har preget veien opp til Mount Everest denne sesongen, har skapt det som er blitt omtalt som en «dødskø». Ivrige klatrere har stått i timelange køer for å gjøre det endelige rykket til toppen.

En av dem som nådde toppen i år, var den amerikanske legen Ed Dohring fra Arizona. Men da han nådde toppen, ble han sjokkert.

Andre klatrere albuet og dyttet andre til siden for å ta bilder på det flate partiet av toppen, som er på størrelse med to bordtennisbord, sier Dohring til The New York Times.

– Det var skremmende. Det var som en dyrehage, sier Dohring over telefonen til avisen.

På vei ned fra toppen passerte han to døde klatrere.

– Jeg var ikke forberedt på å se syke klatrere bli dratt ned fjellet av sherpaer, heller ikke å finne omkomne klatrere på veien, sier han.

@TENDIGUIDE, Reuters / NTB scanpix

Seks grunner til at det går galt på Everest

De lange køene for å komme til toppen er blitt pekt på som en av de største grunnene til at særlig mange har omkommet denne sesongen. Men det er flere grunner til at verdens høyeste fjell koster så mange liv, ifølge BBC.

1. Rekordmange tillatelser

Nepal har utstedt et rekordhøyt antall tilltalser til utlendinger i år. Fordi alle som skal bestige fjellet må ha med seg en sherpa, forsøker rundt 800 mennesker å bestige fjellet fra nepalsk side.

Tibet har større begrensninger for hvor mange som kan bestige toppen fra deres side. Veteranklatrer David Morton sier han besteg toppen 24. mai fra tibetansk side. Herfra var det bare 30–40 klatrere som forsøkte seg på toppen.

2. Dårlig vær

Syklonen Fani herjet i deler av Asia i slutten av april. Det langvarige, dårlige været som skyldtes syklonen har ført til forsinkelser med å fikse bolting av ruten til klatrerne.

Flere telt blåste vekk, og mange klatrere måtte returnere til basecampen igjen. Været gjorde at vinduet for å bestige fjellet ble mindre, og dermed endte et stort antall klatrere med å skulle bestige fjellet samme dag.

3. Dårlig logistikk

Fjellklatring-eksperter sier at rekordmange klatrere og lang ventetid gjør det vanskeligere å lede gruppeekspedisjoner opp fjellet.

22. mai var det rekordmange som klatret Mount Everest, over 250 personer la ut på fjellturen. Mange måtte vente i timevis.

Luften på Mount Everest er tynn og inneholder lite oksygen. Selv med tilførsel av oksygen kan mennesker bare overleve et begrenset antall timer i denne høyden før kroppens funksjoner begynner å svikte. Forsinkelsene førte til at flere klatrere ikke klarte turen ned.

Mandag morgen ble Christopher Kulish det siste offeret. Han døde i løpet av turen ned fra det 8.848 meter høye fjellet.

Kulish «så sin siste soloppgang på den høyeste toppen på jorden», heter det i en uttalelse fra hans bror Mark publisert i Denver Post mandag.

Rizza Alee, AP / NTB scanpix

4. Uerfarne klatrere

Ekspertene forklarer også at antallet uerfarne klatrere som ønsker å bestige Mount Everest har økt. De mener mangelen på kunnskap og erfaring gjør fjellklatringen mye farligere enn for dem som har drevet lenge med det.

Nepal krever ikke noen form for bevis for at folk som ønsker å bestige Everest har erfaring med klatring. Dette er noe landet nå vurderer å endre, sier direktør i landets turistdepartement til CNN.

5. Konkurranse mellom operatører

Nye og gamle ekspedisjonsoperatører konkurrerer om å få flest mulig med på sine ekspedisjoner. Det har vært et problem at nye byråer har tilbudt billigere priser, men guidene har vært for uerfarne, sier kilder til BBC.

Dermed har ikke kundene fått nok kompetanse og veiledning om vanskelige situasjoner de kan havne i før selve fjellturen.

Christopher Kulish / TT NYHETSBYRÅN

6. Myndighetenes koordinatorer møtte ikke opp

For å bestige verdens høyeste fjell, krever myndighetene at du har med deg en offisiell koordinator.

I år ble 59 slike koordinatorer fordelt på de ulike gruppene, men bare fem av dem ble med til den siste delen av fjellklatringen. Disse koordinatorene er ofte vanlige ansatte fra myndighetene uten klatreerfaring. Derfor er ofte den tynne luften en utfordring for dem.

Enkelte av koordinatorene møtte aldri opp, andre dro hjem etter noen dager ved basecampen.

Hadde alle koordinatorene blitt med de ulike lagene hele veien og blitt lengre ved basecampen, hadde jobben med å organisere lagene blitt mye enklere, sier en anonym kilde fra myndighetene til BBC.

Niranjan Shrestha, AP / NTB scanpix

Åpner for regelendring

Nå åpner nepalske myndigheter for å endre reglene etter at årets sesong ble preget av mange dødsfall og aggressiv stemning oppe på fjellet, skriver The New York Times.

– Det er på tide å revurdere regelverket, sier Yagya Raj Sunuwar, et medlem av parlamentet i Nepal.

I dag kan nærmest hvem som helst få en tillatelse til å bestige fjellet. Det ble anslått av Nepals turisbyrå at omtrent 1000 mennesker kom til å forsøke å nå toppen i løpet av årets sesongen, som varer fra april til og med mai.

Myndighetene i Nepal ser nå nærmere på hva som gikk galt, opplyser flere myndighetspersoner i Nepal. Myndighetene vurderer nå om klatrerne må fremlegge bevis på at de har tilstrekkelig klatreerfaring og er i god fysisk form, for å få tillatelse til å bestige fjellet.

– Det kommer definitivt til å bli endringer. Vi vurderer blant annet å innføre enkelte krav, sier Mira Acharya fra landets turistdepartement.