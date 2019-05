Argentinske politikere foreslår ny abortlov

Politikere i Argentina presenterte tirsdag et nytt lovforslag om å tillate selvbestemt abort opp til svangerskapsuke 14.

Forslaget er det samme som ble avvist i Senatet i august i fjor, men et par punkter er endret. Det gjelder blant annet at alle kvinner som ønsker å ta abort, bør få sikkerhetsgarantier, skriver Reuters.

– Essensen i lovforslaget er det samme, men vi har gjort noen endringer som vi lærte fra i fjor, sier Nina Burgo, grunnlegger av den nasjonale kampanjen om retten til selvbestemt abort.

Tirsdag møtte en rekke aktivister opp utenfor nasjonalforsamlingen i Buenos Aires med grønne skjerf, som har blitt et symbol på retten til selvbestemt abort. De møtte opp for å støtte opp under lovforslaget som ble presentert.

Kvinneaktivistene mener at abort bør bli tillatt fordi mange tar ulovlige aborter, som har ført til at mange kvinner har omkommet. Ifølge landets helsedepartement blir 350.000 ulovlige aborter gjennomført hvert år.

Det er tillatt med abort dersom kvinnen blir gravid etter en voldtekt, eller om kvinnen er i helsefare.