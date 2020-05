– 72 mennesker er døde, blant dem 15 i Kolkata, sier Mamata Banerjee, som er førsteminister i den indiske delstaten West Bengal.

– Jeg har ikke sett noen katastrofe med et slikt omfang, sier han.

Myndighetene i Bangladesh opplyser at tolv personer er døde etter syklonens herjinger der.

Landsbyer under vann

Det voldsomme uværet feide inn over kysten onsdag og ødela veier og strømlinjer i store områder. Hundrevis av landsbyer er jevnet med jorda og satt under vann.

I Bangladesh er minst én million mennesker uten strøm etter syklonens herjinger.

Mer treffsikre værprognoser og rask handling fra myndighetene for å evakuere 2,4 millioner mennesker kan ha bidratt til det lave dødstallet i Bangladesh. Tolv døde er bare en brøkdel av antallet som pleier å dø i sykloner i landet.

For eksempel døde en halv million mennesker i en syklon i 1970. I 2007 døde 3.500 personer i en annen syklon.

Men Amphans kraftige vind og det medfølgende høye havnivået som flommet inn over det flate landet, har likevel satt sitt preg.

NASA Worldview/AP/NTB scanpix

Livsverk borte

I Purba Durgabati kjempet hundrevis av innbyggere mot ulende vind og piskende regn gjennom natten for å reparere en elvebanke som hadde brutt sammen. Elvebanken skulle beskytte landsbyen og flere andre landsbyer i nærheten.

Men elva steg 4 meter noen steder og skylte bort 2 kilometer av elvebanken. 600 hus ble oversvømt.

– Huset mitt står under vann. Rekeoppdrettsanlegget mitt er borte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å overleve, sier 28 år gamle Omar Faruq.

Rekefarmer i Bangladesh lever vanligvis av eksport til Japan, men næringen, som er blant landets største, sto allerede stille som følge av koronapandemien.

– Syklonen skylte unna rekefarmen min og tusener av andre farmer. Vi mistet alt, sier Modhusadan Mondol, som anslår sitt eget tap til å være i hundretusenkronersklassen.

AP / NTB scanpix

Gjemte seg under senga

I Satkhira-distriktet gjemte Shafiqul Islam seg under senga sammen med kona og to barn i flere timer da syklonen rev det tynne blikktaket av boligen deres.

Islam trodde at han skulle kunne holde ut. Men han angret raskt på det han sier var en stor feiltakelse.

– Vinden var så kraftig at det føltes som om den kunne legge hva som helst flatt, sier den 40 år gamle jordbruksarbeideren torsdag etter at bare rester av bygningene ligger igjen.

– Syklonen ødela alt vi hadde. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å overleve, sier han.

Bikas Das / AP / NTB scanpix

– Alt borte

Syklonen var den kraftigste som har rammet regionen på mer enn ti år. I Kolkata i India, der det bor over 14 millioner mennesker, sto store deler av bysentrum og forstedene under vann. Det gjorde også byens hovedflyplass.

Trær revet opp med røttene lå veltet over veier. Lyktestolper og strømmaster falt ned. Syklonen ødela også mange bygninger som var mer enn hundre år gamle.

– Det føles som en slags dystopisk utgave av Jurassic Park, sier Shuli Ghosh, som driver en kafé i Kolkata.

I Bangladesh sier 65 år gamle Aleya Begum at hun og ektemannen sendte barna til et evakueringssenter mens de selv bestemte seg for å holde seg hjemme og beskytte eiendommen. Innsatsen var forgjeves.

– Alt vi hadde bygget opp i flere tiår ble ødelagt på noen få timer. Jeg har sett ganske mange sykloner. Dette var den verste. Alt er borte, sier Begum.