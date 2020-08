Nå skal demokratene skape entusiasme for Biden. Uten jubel, uten publikum og uten ballonger.

NEW YORK (Aftenposten): Vellykkede landsmøter kan gi presidentkandidater solide løft på målingene, men i år er ingenting som det pleier.

Tidligere førstedame Michelle Obama langet ut mot Donald Trump på landsmøtets første dag. – Hvis du ser for deg at ting simpelthen ikke kan bli verre, så tro meg, det kan de, sa hun. 2020 Democratic National Convention/POOL via REUTERS

Egentlig skulle Joe Biden (77) ha tatt imot partiets nominasjon for over en måned siden. Et brusende folkehav skulle hylle veteranen med ballonger og konfetti og fest.

Men koronaviruset har kastet om på alt. Først ble landsmøtet utsatt til august. Så ble det kraftig nedskalert. Og til slutt kom nyheten om at Biden ikke engang kommer til Milwaukee for å holde talen sin.

I stedet skal han snakke via videolink fra en halvtom sal i et messesenter i hjemstaten Delaware når han formelt mottar nominasjonen på torsdag.

Langt foran Trump

De siste månedene har demokratene gjort sitt for at unngå at det hele blir et mageplask.

Ved inngangen til landsmøtesesongen er Biden nemlig i en god posisjon. På et snitt av målingene ligger han 8,2 prosentpoeng foran Donald Trump, ifølge nettstedet FiveThirtyEight.

Ting kan imidlertid fortsatt gå galt. Den tidligere visepresidenten, kjent for sine mange tabber og forsnakkelser, har holdt en lav profil i valgkampen til nå. Men de siste tre månedene vil han måtte ha en mer fremtredende rolle. I tillegg til landsmøtet, taler og valgkamparrangementer er det lagt opp til tre debatter mellom Biden og Trump.

Demokratenes landsmøte er i år heldigitalt på grunn av koronaviruset. SCOTT OLSON / POOL Getty Images North America

Meningsmålinger viser at mange demokrater er motivert for å stemme, men at hoveddrivkraften er motstand mot Trump snarere enn kjærlighet for Biden.

Trumps velgere er mer entusiastiske for sin egen kandidat enn Bidens velgere er, og i Trump-leiren er dette blitt fremhevet som en stor fordel ved valget 3. november.

Kjendisgalla

Nå er spørsmålet om landsmøtet kan bidra til å skape engasjement – ikke bare imot Trump, men også for Biden.

Godt gjennomførte landsmøter kan gi hopp på målingene for presidentkandidater, men det fordrer at velgerne faktisk bruker tid på å se talene. Hvorvidt det vil skje i år, er usikkert all den tid møtet er heldigitalt og blottet for dramatikk. Alle vet hvem kandidaten blir, og partiprogrammet er ferdig spikret.

Demokratene håper imidlertid at en stramt redigert sending med politiske tungvektere, vanlige velgere og kjendiser skal trekke TV-seere.

Skuespiller Eva Longoria var programleder på landsmøtets første dag. Democratic National Convention

Langet ut mot Trump

Landsmøtet startet mandag kveld amerikansk tid. New Yorks populære guvernør, Andrew Cuomo, talte. Det samme gjorde Bernie Sanders, som trakk seg fra nominasjonskampen i april.

Senatoren fra Vermont kom med en sterk oppfordring direkte til sine egne støttespillere: Slutt om opp Joe Biden. Nasjonens fremtid står på spill.

– Mine venner, prisen ved å mislykkes er større enn vi kan forestille oss, sa Sanders.

Mellom talene ble det presentert korte videoer med velgere og politiske aktivister. Kristin Urquiza, som mistet faren til koronaviruset tidligere i år, sto for et av de sterkeste øyeblikkene.

– Hans eneste underliggende sykdom var at han stolte på Donald Trump, og for det måtte han betale med livet, sa hun om farens dødsfall.

Republikanere mot presidenten

Demokratene hadde også fått med seg flere nåværende og tidligere republikanere. Den mest profilerte var John Kasich, tidligere republikansk presidentkandidat og guvernør i Ohio.

– Normalt ville noe som dette aldri skjedd, sa Kasich om å delta på demokratenes landsmøte.

– Men dette er ikke normale tider. Mange av oss kan ikke se for oss fire år til med den retningen landet har nå, fortsatte Kasich.

Kveldens hovedtaler var tidligere førstedame Michelle Obama. Hun gikk, som annonsert på forhånd, lenger i sine angrep på presidenten enn noen gang tidligere.

Trump og Det hvite hus er «totalt blottet for empati», sa Obama.

Hun uttalte også at jobben som president ikke er noe «du kan fake deg igjennom».

– Trump er ikke riktig president for landet vårt. Han har hatt mer enn nok til tid å prøve seg i jobben, og det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet, sa hun.

Barack Obama tok imot den demokratiske nominasjonen i 2008 foran en fullsatt arena i Denver i Colorado. Bildene fra årets landsmøte ser helt annerledes ut. Charlie Neibergall / AP

Trump taler i D.C.

De tidligere presidentene Bill Clinton og Barack Obama står på talerlisten senere i uken, og artister som John Legend, Billie Eilish og The Chicks skal holde minikonserter.

Neste uke er det republikanernes tur. Trump insisterte lenge på å gjennomføre et tradisjonelt møte i en stor konferansesal, men etter mye om og men har også det republikanske partiet valg å gjennomføre et digitalt landsmøte.

Trump skal holde sin tale i Washington D.C.

