Trump til Putin i 2007: «Jeg er en stor tilhenger av deg!»

Hvor tett var kontakten mellom Trump-kampanjen og russisk etterretning før valget i 2016? Presidentens partifeller i Senatet har ledet arbeidet med å finne svaret.

Brevet fra 2007 viser hvordan Donald Trump forsøkte å sikre seg Vladimir Putins gunst lenge før valgkampen i 2016. Faksimile fra senate.gov

9 minutter siden

Russlands president, Vladimir Putin, ga ordre om å hacke demokratenes dataservere for å finne dokumenter som kunne skade Hillary Clinton og hjelpe Donald Trump i valgkampen i 2016.

Det er en av hovedkonklusjonene i en 966 sider lang rapport som tirsdag kveld ble publisert av etterretningskomiteen i det amerikanske senatet.

Komiteen, som ledes av Trumps republikanske partifeller, har jobbet sammen med sine demokratiske kolleger siden januar 2017 – før Trump flyttet inn i Det hvite hus – for å avdekke omfanget av russernes innblanding i presidentvalget året før.

Mye av innholdet er det samme som i rapporten fra spesialetterforsker Robert Mueller i fjor, men komiteen har funnet en rekke nye detaljer.

Selv mener Trump at rapporten bekrefter at han ikke gjorde noe kritikkverdig.

Her er fem funn fra rapporten:

1. Trumps kampanjesjef samarbeidet med russisk etterretningsoffiser

Sommeren 2016 hentet Donald Trump inn en gammel ringrev av en politisk strateg til å bli kampanjeleder. Paul Manafort var også kjent for å drive lobbyvirksomhet for flere av verdens fremste diktatorer da han overtok roret ved Trump-kampanjen like før landsmøtet det året.

Paul Manafort overtok som Trumps valgkampsjef i juni 2016. Han ble sparket i august, blant annet på grunn av sine forbindelser til prorussiske ukrainske politikere. I 2018 ble han dømt til fengsel for svindel og korrupsjon. Rick Wilking / Reuters / NTB scanpix

Noe av denne bagasjen, nærmere bestemt kontakten med Putins agenter i Russland og Ukraina, tok han med seg inn i den amerikanske valgkampen, ifølge rapporten. Blant annet delte han interne dokumenter og velgerundersøkelser med sin forretningspartner Konstantin Kilimnik, som komiteen omtaler som en russisk etterretningsagent.

«Manaforts tilgang til sensitiv informasjon og hans vilje til å dele denne med individer tett knyttet til russisk etterretning, gjorde ham til en alvorlig kontraspionasjetrussel», heter det i rapporten.

Manafort ble i 2018 dømt til syv års fengsel for korrupsjon og svindel.

2. Samme mål, men ingen sammensvergelse

«No collusion» var lenge ett av Trumps mest brukte slagord. Han har hele tiden nektet for at kampanjeapparatet hans deltok i et hemmelig samarbeid med russisk etterretning for å bekjempe Hillary Clinton i presidentvalget.

Spesialetterforsker Mueller fastslo i sin rapport at det var hyppig kontakt mellom partene, men at de ikke inngikk et formelt samarbeid. Senatskomiteen er enig, men rapporten inneholder også langt flere detaljer om hvordan Trump-folk og russerne jobbet parallelt for at Trump skulle vinne.

Komiteen beskriver blant annet hvordan Russland forsøkte å påvirke Trump-kampanjen ved å utnytte medarbeidernes «manglende politiske erfaring, motstand mot Obama-administrasjonens politikk samt Trumps ønske om å styrke båndene til Russland».

3. Wikileaks hjalp Trump da han var i knipe

Mueller-rapporten dokumenterte grundig hvordan russisk etterretning sto bak hackingen av demokratenes servere sommeren 2016 – like etter at Trump på direkte TV hadde oppfordret dem til å gjøre det.

Nettstedet Wikileaks, anført av Julian Assange, lekket disse dokumentene i porsjoner i løpet av valgkampens siste fem måneder. Rapporten konkluderer med at Wikileaks trolig visste at Russland sto bak hackingen og at målet var å hjelpe Trump.

8. oktober 2016 ble en sjokkerende video publisert av flere amerikanske medier. Der skryter Trump av hvordan han benytter seg av kjendisstatusen sin til å forgripe seg på kvinner ved å ta dem på underlivet – «grab them by the pussy».

Trump-rådgiver Roger Stone skal like etterpå ha sendt en melding til en mellommann om at Wikileaks umiddelbart måtte publisere e-postene til Clintons kampanjeleder.

Roger Stone ble i februar dømt til 30 måneders fengsel for å ha forsøkt å sabotere etterforskningene som var rettet mot ham. Trump omgjorde dommen i sommer slik at Stone slipper å sone. Jim Bourg, Reuters / NTB scanpix

En halvtime senere publiserte Wikileaks disse dokumentene, ifølge rapporten.

Assange, som sitter fengslet i Storbritannia, har benektet at de lekkede dokumentene kom fra russisk etterretning.

4. Trumps hyllet Putin allerede i 2007

Donald Trump var eiendomsmogul før han ble TV-kjendis og lenge før han ble presidentkandidat. Det er ingen hemmelighet at han lenge ønsket å bygge et hotell i Moskva.

Trump skal også lenge ha forsøkt å få kontakt med Russlands president, Vladimir Putin. Rapporten inkluderer tre brev fra Trump til Putin – det første er fra desember 2007.

«Kjære president Putin: Gratulerer med utnevnelsen som «Årets mann» i magasinet Time – du fortjener det virkelig. Som du sikkert har hørt, er jeg en stor tilhenger av deg!» skriver Trump i brevet.

Senere, i 2013, sendte han Putin to brev i et forsøk på å få presidenten til å delta på Miss Universe-kåringen, som Trump hadde sørget for å arrangere i Moskva det året.

Trump har lenge gjort det klart at han har svært stor respekt for Russlands president Putin. Her møtes de to statslederne i Osaka i Japan i juni 2019. Susan Walsh / AP / NTB scanpix

5. FBI gjorde flere feil i etterforskningen

Rapporten er sterkt kritisk til hvordan etterforskningsorganet FBI jobbet for å avdekke kontakten mellom Trump og russisk etterretning i valgkampen i 2016.

Spesielt kritiseres FBI for å ha lagt for stor vekt på den såkalte Steele-rapporten, et dokument som var utarbeidet av en tidligere britisk etterretningsagent for å avdekke Trumps forbindelser til Russland.

FBI hadde for stor tillit til Steele som kilde, ifølge senatskomiteen.