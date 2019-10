Hertugen og hertuginnen av Sussex tar flere ukers pause fra pliktene for å få «familietid». De kunne også tenke seg å flytte til Afrika.

Dette kommer frem i forbindelse med en ny dokumentar på ITV, skriver den britiske avisen The Times.

En kilde sier til CNN at paret skal ta fri for å ha «familietid» fra midten av november, og at de trolig vil dele ferien mellom USA og Storbritannia.

Paret har nylig fått sønnen Archie, deres første barn. De to har store problemer med det voldsomme presset fra presse og offentlighet.

Toby Melville/REUTERS/NTB scanpix

Hertuginnen Meghan (38) sier dette har vært en kamp, «i tillegg til bare å prøve å være en nybakt mor og å være nygift ... og spesielt som kvinne».

På spørsmål om hvordan dette har vært for henne, blir hun berørt og takker for spørsmålet, siden «ikke mange har spurt om jeg har det bra».

Hun beskriver tilværelsen som kongelig som «å eksistere, ikke leve».

Har saksøkt tre aviser

Hertuginne Meghan saksøkte tidligere denne måneden avisen Mail on Sunday, som trykket hennes brev til faren, der hun ba ham slutte å uttale seg til mediene.

Noen dager etter saksøkte prins Harry avisene The Sun og The Daily Mirror fordi han mener de har avlyttet telefonsvarerbeskjeder.

Ektemannen Harry (35) snakker om sorgen etter å ha mistet moren, prinsesse Diana. Han beskriver det som et «sår som føles betent hver eneste gang jeg ser et kamera, hver gang jeg hører et klikk, hver gang jeg ser en blitz».

Facundo Arrizabalaga/REUTERS/ NTB scanpix

Mannen bak dokumentaren heter Tom Bradby. Han har fulgt paret på en ti dagers reise i Afrika. Han har også tidligere laget to dokumentarer om Harry, men sier paret nå fremstår som «sårbart og såret» og ikke bortskjemt og arrogant.

Han mener paret er i ferd med å knekke på grunn av presset.

Chris Allerton/ AP/ NTB scanpix

Mener kongelig «stiff upper lip» er skadelig

I dokumentaren «Harry and Meghan: An African Journey» sier hun at det å prøve å ignorere mediepresset på den tradisjonelle, kongelige måten, har gjort henne ulykkelig. Hun forteller at hun har sagt til prins Harry at det er feil måte å nærme seg problemet på.

– Jeg har virkelig prøvd å adoptere den britiske, fornuftige «stiff upper lip»- metoden. Jeg har prøvd, men jeg tror det er virkelig skadelig, sier hertuginnen.

Hun forteller også at vennene hennes advarte henne mot å gifte seg med den britiske prinsen, at det ville «ødelegge» livet hennes.

– Jeg trodde aldri at dette skulle bli enkelt, men jeg trodde det skulle være rettferdig.

Frykter at Dianas skjebne skal gjenta seg

Prins Harry uttalte nylig at han «ikke lenger stilltiende kan være vitne til hennes lidelse».

– Min dypeste frykt er at historien skal gjenta seg, sa han, og viste til pressens behandling av hans mor, prinsesse Diana.

Dominic Lipinski / PA POOL

Paret har fått kritikk for å ta privatfly, for en rådyr oppussing av parets hjem, og for ikke å offentliggjøre opplysninger rundt Archies fødsel og dåp.

I dokumentaren snakker prins Harry også for første gang om det som skal være uenigheter mellom ham og storebroren William.

– Vi er helt klart på ulike spor, sa Harry, og la til:

– Som brødre har du gode dager og dårlige dager.