Store protester i Chile tross løfter om sosiale reformer

Lokale medier rapporterer om demonstrasjoner, sammenstøt og plyndring i flere byer i det søramerikanske landet. To supermarkeder ble satt i brann i Antofagasta i nord, og et hotell ble plyndret i hovedstaden Santiago.

Tilsammen 18 mennesker er drept i opptøyene som har lammet deler av landet de siste seks dagene. Det er innført portforbud i minst tolv områder i landet, viser en oversikt fra kringkasteren 24 Horas.

En to dager lang generalstreik startet onsdag, og studenter, professorer og statsansatte var blant dem som deltok. Målet er å presse Piñera til å fjerne soldater fra gatene og få ham til å diskutere reformer med grasrotorganisasjoner.

Gjelder sosiale problemer

Demonstrasjonene begynte da myndighetene økte prisene på metrobilletter, men har utvidet seg til å gjelde sosiale problemer. President Piñera har trukket tilbake prisøkningen på metrobillettene og har foreslått en reformplan som inkluderer økt pensjon og økt minstelønn.

Likevel fortsette protestene i det som er regnet som en av de mest stabile landene i Sør-Amerika.

Pave Frans har i en appell for fred sagt at partene må snakke sammen for å finne løsninger på krisen og for å håndtere problemene som har skapt den.