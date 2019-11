Demonstranter trosset jordskjelv i Chile – sammenstøt med politi

Demonstrantene støtte sammen med politi som forsøkte å holde dem tilbake. Politibetjenter brukte vannkanoner og tåregass. En betjent ble slått i ansiktet med en molotovcocktail.

Folk slo på kasseroller og panner og tutet med biler. Demonstrantene satte opp sperringer ved et kjøpesenter. Det var hærverk på T-banen. I byene Viña del Mar, Valparaíso og Concepción ble det meldt om plyndring av butikker og hærverk.

Demonstrantene holdt ut til tross for at landet samtidig ble rammet av et jordskjelv med styrke på 6,0. Skjelvet fikk høyhus til å svaie, men utløste verken personskader eller ødeleggelser.

«Dette er ikke over», var demonstrantenes slagord. Protestene er nå inne i sin tredje uke. Siden 20. oktober har 20 personer mistet livet i uroen.

Demonstrantene protesterer mot høye levekostnader, gapet mellom rike og fattige, lave pensjoner og dyre helsetjenester. De krever grunnlovsreformer og at president Sebastián Piñera må gå av.

87 prosent av innbyggerne støtter demonstrantenes krav om reformer, ifølge en undersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Cadem søndag. Målingen viste at Piñeras oppslutning har falt til 13 prosent.

I forrige uke møtte Piñera opposisjonsledere. De lot seg ikke overbevise om at han skal klare å roe ned protestene.

Protestene førte til at Piñera i forrige uke avlyste FNs klimakonferanse, som skulle ha funnet sted i Chile i begynnelsen av desember.