Tre personer pågrepet for terrorplanlegging i Tyskland

Rundt 170 politifolk var involvert i pågripelsen, som skjedde i tre leiligheter utenfor byen Offenbach tirsdag, ifølge påtalemyndigheten i Frankfurt.

Påtaleansvarlig Nadja Niesen sier at den hovedmistenkte, en 24 år gammel tysk statsborger med makedonsk bakgrunn, allerede hadde skaffet seg materialene han trengte for å lage eksplosiver, og at han hadde søkt på skytevåpen på internett.

Politiet tok flere beslag i mannens leilighet.

De to andre mistenkte er en 21 år gammel og en 22 år gammel tyrkisk statsborger. Alle de tre som ble pågrepet, skal tidligere ha fortalt vitner at de støtter IS.