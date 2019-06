Sydney erklærer klimakrise

Erklæringen ble offentliggjort etter et bystyremøte mandag. Der heter det at klimaendringene utsetter innbyggerne i Australia for alvorlig fare.

Sydneys ordfører Clover Moore mener klimainnsatsen til australske regjeringer så langt har vært skammelig, og hun mener at landet nå befinner seg ved et kritisk veiskille.

– Australias utslipp av klimagasser har økt fire år på rad. Ved å erklære klimakrise ber vi den føderale regjeringen reagere raskt ved å gjeninnføre en pris på CO2 for å innfri målene i Parisavtalen, sier hun.

Sydney har satt seg som mål å redusere CO2-utslippene med 70 prosent innen 2030. Innen 2050 er målsettingen null utslipp.

Melbourne var den første byen i verden som erklærte klimakrise i 2016. Byen har så langt fått følge av over 600 lokale styrer i 13 land.

Australia har de siste årene opplevd tørke, store skogbranner og en «hundreårs»-flom. I tillegg er store deler av Great Barrier Reef, verdens største korallrev, rammet av korallbleking.