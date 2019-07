Over 50 migranter funnet døde etter båtforlis utenfor Tunisia

36 av ofrene ble funnet nær Zarzis sørøst i Tunisia, mens de to siste ble funnet utenfor øya Djerba, ifølge tunisiske Røde halvmåne.

Nyhetsbyrået AFP oppgir at dødstallet dermed har nådd 58, men DPA opplyser at det totalt er 68 dødsfall etter forliset.

Kun tre personer overlevde forliset. De har fortalt Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) at det var 86 personer om bord båten, som sank i begynnelsen av juli.

Båten kom fra Libya og hadde kurs mot Italia.

Over 17.900 mennesker ble registrert døde eller savnet i Middelhavet fra 2014 til 2018, ifølge IOM. Organisasjonen mener imidlertid at dette er et lavt anslag. Det antas at 70 prosent av dem som dør og forsvinner, aldri blir registrert.