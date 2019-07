Polen roper høyt om farlige migranter. I det stille pøser de ut oppholdstillatelser.

Polens økonomi går så det griner. Arbeidsledigheten synker år for år, og behovet for arbeidskraft er stort. Å lokke de mange polakkene som har etablert seg i utlandet hjem igjen, har vist seg vanskelig.

Samtidig har det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet som regjerer landet, markert seg sterkt mot innvandring. Da det vant valget midt under migrantkrisen i Europa høsten 2015, var det med en slags «Polen først»-kampanje mot innvandring.

Ifølge det europeiske statistikkbyrået Eurostat innvilget Polen likevel flere nye oppholdstillatelser for folk utenfra EU enn noe annet EU-land i 2017, nemlig hele 683.000. Hvordan kan det ha seg?

Svaret er ukrainere, som krigsveteranen Andrij Litvinenko. Etter å ha kjempet mot russisk-støttede opprørere, klarte han ikke å forsørge familien med sjåførjobben hjemme i Ukraina.

Nå jobber han på et lager i Teresin i Polen. Mer enn fem millioner ukrainere, over ti prosent av befolkningen, jobber i utlandet.

– Vi sloss i en krig for å gjøre ting bedre, men ingenting forandret seg, sier 36-åringen til nyhetsbyrået AP.

Mstyslav Chernov, AP/NTB scanpix

Ble sparket for å ha sagt at immigranter trengs

Fordi regjeringen i Polen har markert seg så sterkt mot innvandring, har de vanskelig for å snakke om saken og fører heller ingen aktiv integrasjonspolitikk.

Da Pawel Chorazy, statssekretær for investering og utvikling, i fjor høst sa at Polen trenger flere immigranter for å sikre den økonomiske veksten, ble han sparket.

– Regjeringen eier ikke dette temaet, sier Anna Wicha, en av lederne for vikarbyrået Adecco i Polen til The New York Times. – Hvis man spør dem hvor mange ukrainere som jobber her, svarer de 500.000. Men det er mer enn to millioner.

Nøyaktig tall er ikke kjent, men alle er enige om at det er stort.

– Dette har så vidt jeg vet vært den største enkeltstående migrasjonen av mennesker fra et europeisk land til et annet i løpet av så kort tid i nyere historie, sier historikeren Daniel Tilles ved det pedagogiske universitetet i Krakow til Politico.

Også asiater kommer

Av de 683.000 oppholdstillatelsene som ble utdelt av Polen i 2017 (nyere tall finnes ikke), var 90 prosent arbeidstillatelser. Noen kommer også for å studere.

85 prosent av oppholdstillatelsene gikk til ukrainere. Andre folk fra nærområdene kommer også flyttende, særlig hviterussere og moldovere.

Den økonomiske boomen trekker dessuten folk fra fjernere land som India og Nepal. I Warszawas gater er det blitt vanlig å se unge asiater sykle rundt med take away-matkasser på ryggen.

Den polske unionen for entreprenører og arbeidsgivere har beregnet at landet trenger fem millioner nye arbeidere innen 2050 dersom veksten (som siden 1992 har ligget på mellom fire og fem prosent i året) skal opprettholdes.

Mange liberale opposisjonspolitikere markerer seg med langt mer innvandringsvennlige holdninger enn regjeringen. Borgermesteren i byen Lodz, Hanna Zadowska, fikk 70 prosent av stemmene i høstens valg etter å ha ført kampanje der hun ønsket innvandrere velkommen.

Frykter Tysklands magnetisme

I fjor avskaffet EU visumplikten for ukrainerne. I år har Tyskland vedtatt en lov som gjør det lettere for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU å bosette seg der. Loven trer i kraft fra årsskiftet.

I Polen er bekymringen nå stor for at ukrainerne skal vandre videre til naboen i vest. En undersøkelse viste at 59 prosent av de spurte ukrainerne i landet gjerne vil til Tyskland.

Neue Zürcher Zeitung beskriver tendensen: I Ukraina trender «arbeid i Tyskland» hos Google og billigflyselskapet Wizzair vil til høsten fordoble sine avganger fra det vestlige Ukraina til Berlin og Dortmund.

Avisen påpeker samtidig at det er lettere for ukrainere å lære seg polsk enn tysk, og at den nye tyske loven i praksis neppe betyr en voldsom liberalisering.