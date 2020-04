USAs president Donald Trump står foran helikopteret Marine One på plenen ved Det hvite hus. På to spørsmål etter hverandre om koronakrisen svarer Donald Trump nesten ordrett det samme: «Jeg tror Kina vil gjøre en svært god jobb.»

Scenen fra 7. februar er sentral i flere reklamefilmer som Joe Bidens valgkampanje satser tungt på i disse dager. Budskapet er at Trump har lagt seg flat for Kina i koronakrisen, og at det er årsaken til USAs store vansker.