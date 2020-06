Chauvin møtte ikke i retten

Chauvin sitter varetektsfengslet i et høysikkerhetsfengsel i Oak Park Height, 40 kilometer øst for Minneapolis der han jobbet som politimann.

Under mandagens forberedende rettsmøte deltok han på videolink fra fengselet og fikk høre at dommer Jeannice Reding gikk med på påtalemyndighetens krav og satte kausjonssummen til 1,25 millioner dollar, nærmere 12 millioner kroner.

Dersom Chauvin lover å ikke å begå nye lovbrudd, møter til avhør og rettsmøter, gir fra seg våpen og våpenlisenser, ikke jobber for politiet eller sikkerhetsfirma, ikke forlater delstaten Minnesota og ikke kontakter Floyds familie, blir han løslatt mot å betale 1 million dollar, rundt 9,3 millioner kroner i kausjon.

Chauvins forsvarer hadde ingen innsigelser mot kausjonssummen, men det er uklart om den tidligere politimannen kan legge pengene på bordet og dermed slippe varetekt.

Dersom det blir tatt ut tiltale og han blir kjent skyldig i forsettlig drap, kan det gi opptil 40 års fengsel.

Store protester

Bakgrunnen for drapssiktelsen mot Chauvin er den brutale pågripelsen av Floyd i Minneapolis for to uker siden, der han satte kneet på 46-åringens nakke og holdt ham nede i 8 minutter og 46 sekunder.

Pågripelsen ble filmet, og opptaket der Floyd gjentatte ganger sier at han ikke får puste, har skapt sterke reaksjoner og utløst store protester mot politivold og rasisme verden over.

Det foreligger tre til dels motstridende obduksjonsrapporter om Floyd. To av dem er offentlige, men trekker ulike konklusjoner. Den ene fastslår at det var den brutale pågripelsen som drepte 46-åringen, mens den andre konkluderer med at han hadde underliggende helseproblemer, og at dette var dødsårsaken.

En tredje obduksjonsrapport, bestilt av Floyds familie, konkluderer med at han døde som en direkte følge av politivolden.

18 klager

Politiet i Minneapolis har 18 ganger tidligere mottatt klager på Chauvin, flere av dem på grunn av nedsettende språkbruk. To av klagene endte med disiplinærstraff, og i begge tilfeller fikk han en skriftlig advarsel.

Byrådet i Minneapolis varslet søndag kveld at politietaten i byen skal oppløses, og at en ny og bedre politistyrke skal opprettes.

– Vi forpliktet oss til å oppløse politiet slik vi kjenner det i byen Minneapolis, og i fellesskap med samfunnet gjenoppbygge en ny modell for offentlig sikkerhet som faktisk skaper trygghet i samfunnet vårt, sa byrådsleder Lisa Bender søndag.