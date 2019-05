Angrep mot politihovedkvarter i Afghanistan

Angrepet ble innledet med at en selvmordsbomber i et militært Humvee-kjøretøy sprengte seg ved inngangen til politihovedkvarteret i provinshovedstaden Pol-e Khomri, 230 kilometer nord for Kabul.

Politikilder opplyser at flere opprørere deretter tok seg inn i bygningen, og at det pågår kamper. Ifølge kildene er politifolk drept, men ytterligere detaljer er ikke kjent.

En talsmann for Taliban bekrefter at det er de som står bak angrepet.

Minst 40 mennesker ble skadet da en talibansk selvmordsbomber sprengte seg i en bil med sprengstoff ved politihovedkvarteret. Antall dødsfall er enda ikke klart, sier Mohibullah Habib, helsedirektør i byen Pul-e-Khumri. Det melder Reuters.

Etter eksplosjonen fulgte sammenstøt mellom sikkerhetsmenn og talibanere.

Et medlem av provinsrådet ved Baghlan, Assadullah Shahbaz, forklarte at sammenstøtene ikke hadde gitt seg enda, og at de hadde søkt om umiddelbar distribusjon fra naboprovinsene.