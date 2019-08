Blant de døde er en 17 år gammel gutt og seks eldre menn som så på amatørkampen i byen Tizert i Taroudant-regionen.

– Vi er i sjokk. Jeg er 64 år gammel og har aldri sett så mye nedbør, sier et vitne.

Flom er ikke uvanlig i det nordafrikanske landet. Sent i juli omkom 15 personer i et jordskred utløst av store mengder nedbør sør for Marrakech. I 2014 omkom 50 personer i en flom.