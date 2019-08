Palestinsk Harvard-student nektet innreise til USA

Ismail Ajjawi (17) ble nektet innreise da han landet på Logan international Airport i Boston forrige uke.

17-åringen selv sier at årsaken er at grensepolitiet gikk gjennom hans digitale enheter. Der fant de «politiske synspunkt som er kritiske til USA» skrevet av Ajjawis venner på sosiale medier.

– Jeg svarte at jeg ikke har noe å gjøre med innleggene. Jeg verken likte, delte eller kommenterte dem. Jeg burde ikke holdes ansvarlig for det andre skriver, sier Ajjawi.

Amerikanske grensemyndigheter bekrefter at de nektet Ajjawi innreise etter informasjon oppdaget under en inspeksjon, men ønsker ikke å kommentere hva slags informasjon det gjelder. De understreker at 17-åringen ikke er deportert, og at han kan søke innreise på nytt.

Universitetets advokater jobber med Ajjawis innreise til landet.

Rettighetsaktivister sier inngripende søk som rammer personvernet, har blitt et stadig større problem i USA under president Donald Trump.