Tysk skip reddet 100 migranter fra synkende båt i Middelhavet

Skipets kaptein, Claus-Peter Reisch, skriver på Twitter at han er lettet over at de fikk plukket opp migrantene i tide og at det var i siste liten før det gikk galt.

Det var skipet Eleonore, tilhørende organisasjonen Mission Lifeline, som plukket opp migrantene. Reisch ble forrige måned tildelt en bot på 10.000 euro, tilsvarende om lag 100.000 kroner, for å ha vært kaptein på et feilregistrert skip i Malta.

Søreuropeiske land, deriblant Malta og Italia, har de siste månedene avvist en rekke redningsskip med migranter om bord i et forsøk på å ikke oppmuntre migranter til å ferdes over havet.

Det er anslått at over 850 mennesker har omkommet så langt i år i forsøk på å krysse den farlige sjøveien over Middelhavet, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IMO).