Denne uken har dragkampen mellom Underhuset og den britiske regjeringen utspilt seg for åpen scene i det britiske Parlamentet. Kampen handler om hvem som har det siste ordet om når og hvordan britene skal forlate EU.

En mann som ikke har plass på de grønne benkene i Underhuset, men like fullt er blitt målskive for mye kritikk, er Boris Johnsons høyre hånd, Dominic Cummings.

Han skiller seg ut fra Johnsons striglede mannskap i dress eller drakt. Alltid i bakgrunnen. Alltid i samme skrukkete hvite skjorter og hverken slips eller jakke.

Men selv om han formelt sett bare er spesialrådgiver for Johnson, blir han i praksis sett på som Johnsons stabssjef og hjernen og strategen bak mange av de kontroversielle grepene Johnson har tatt de siste ukene.

– Må tøyle Cummings

Blant annet har statsministeren sørget for å kaste ut 21 konservative folkevalgte fra partiets underhusgruppe. Blant de utstøtte er det flere tidligere statsråder.

Det kontroversielle forslaget om å suspendere Parlamentet i fem uker, skal også ha vært Cummings idé.

Avisen The Times skriver at Dominic Cummings rolle er blitt hett tema i partiet. I 1922-komiteen, hvor de konservative folkevalgte sitter, skal det ha kommet krav om at Johnson må kvitte seg med Cummings. For å redde partiet.

Det er også flere eksempler på at han kan ha en aggressiv og tøff stil. Tidligere statsminister David Cameron skal ha beskrevet ham som «karrierepsykopat».

Ifølge The Guardian er han også mektig upopulær blant byråkratene i regjeringsapparat. Flere nåværende og tidligere departementssjefer skal ha krevd en formell etterforskning av det de beskriver som et «terrorregime» rundt statsministerens kontor.

Fakta: Brexit-forvirret? Er du forvirret over alt som har skjedd i det britiske parlamentet denne uken og hva det betyr. Da er du ikke alene. Her er det viktigste du må vite: 1. Britene skal ut av EU, men har ikke funnet ut hva slags forhold de skal ha til EU etter at de har forlatt unionen. Etter å ha vært EU-medlem i 40 år har britene tette bånd til landene på kontinentet. For eksempel kan både folk og varer bevege seg fritt over landegrensene. 2. De siste tre årene har EU og Storbritannia forhandlet om en avtale for den første tiden etter skilsmissen. De ble enige om en utmeldelsesavtale før jul i fjor. Men det britiske Underhuset vraket avtalen. 3. Statsminister Boris Johnson har sagt at han vil inngå en ny avtale med EU. Men det foregår ingen aktive forhandlinger. Mange frykter derfor at britene vil forlate EU 31. oktober uten noen avtale med sin gamle handelspartner. 4. Statsministeren vil unngå at Parlamentet skal stoppe ham fra å forlate EU 31. oktober. Derfor har han gitt underhusmedlemmene fem uker ekstra ferie. Dette førte til voldsomme protester. 5. Denne uken har Underhuset prøvd å ta makten tilbake, før de blir dimittert. Blant annet har de fått flertall for et lovforslag som betyr at regjeringen må be om utsettelse på brexit hvis de ikke får på plass enn ny avtale. 6. Boris Johnson har foreslått nyvalg 15. oktober. Foreløpig har opposisjonen sagt nei til det. De vil først ha garantier for at Storbritannia ikke stuper ut av EU 31. oktober.

Røff tone

Den skjebnesvangre kvelden da 21 konservative politikere stemte med opposisjonen mot sin egen regjering, skal de ha blitt utsatt for røff verbal behandling av Cummings, ifølge The Daily Telegraph.

47-åringen skal også ha benyttet anledningen til å lange ut mot Jeremy Corbyn onsdag kveld da det ble klart at Labour-lederen sa nei til nyvalg.

Han blir også anklaget for å ha sparket en rådgiver i finansdepartementet etter at hun angivelig skal ha lekket opplysninger. Hun ble oppsøkt på kontoret, fikk telefonen beslaglagt og ble deretter eskortert ut av Downing Street 11 med bevæpnede vakter.

Hjernen bak Leave-kampanjen

Han blir regnet som valgstrategen bak den vellykkede kampanjen for å få britene til å stemme nei til EU i 2016. I filmen «The Uncivil War» om brexit-kampanjen spiller Cummings – iscenesatt av Benedict Cumberbatch – hovedrollen.

Nå blir Cummings anklaget for å ha bidratt til kaoset i britisk politikk. Det konservative parlamentsmedlemmet Sir Roger Gale mener at Cummings må kastes ut av Downing Street.

– Det at det i hjertet av nummer 10 finnes en utvalgt, storkjeftet idiot som får stor tyngde, er helt uakseptabelt, sa Gale til BBC.

Hva skjer nå?

Etter en svært kaotisk uke i britisk politikk, er det ingenting som tyder på at brexit roer seg de nærmeste ukene og månedene.

1. Blir brexit utsatt igjen nå da?

Ja, med all sannsynlighet. Fredag vedtar Overhuset (House of Lords) lovforslaget som innebærer at Storbritannia ikke kan forlate EU 31. oktober uten en avtale. Forslaget dikterer regjeringen til å be om en utsettelse fra utmeldelsen. Over helgen vil loven komme tilbake til Underhuset og deretter få dronningens godkjennelse.

2. Skulle ikke britene ut på halloween-kvelden?

Jo. 31. oktober var den nye brexit-fristen. Men da må Boris Johnson har fremforhandlet en ny avtale med EU innen 19. oktober. Det er det få som tror er mulig. I stedet tror de fleste at britene på EU-toppmøtet den 17.–18. oktober vil be om en ny utsettelse – til 31. januar 2020. Det krever at samtlige 27 EU-land godtar ny utsettelse, men alt tyder på at britene får søknaden innvilget.

3. Blir det nyvalg likevel?

Ja, alt tyder på det. Torsdag ettermiddag bekreftet lederen for Underhuset, Jacob Rees-Mogg, at Parlamentet allerede mandag vil debattere og stemme over nyvalg på nytt. Grunnen til at Parlamentet stemte ned Boris Johnsons ønske om nyvalg onsdag kveld, var at de mente statsministerens forslag og valg av dato var et taktisk spill og en felle. Opposisjonen, og spesielt Labour, vil være helt sikre på at Boris Johnsons ønske om å gå ut av EU uten en avtale, ikke lenger er et alternativ.

4. Vinner ikke Boris Johnson uansett?

Nå er hans sjanser for å vinne et nyvalg langt mindre. Grunnen er denne: Boris Johnson har gitt velgerne ett løfte: Han skulle få britene ut av EU 31. oktober. Med eller uten avtale. Uansett. «Do or die», som han har sagt. Nå kan han ikke lenger love dette.

5. Er det Jeremy Corbyn som skal ta Storbritannia ut av EU?

Sannsynligheten er i alle fall større. For Corbyn vil kreve at valget skjer etter at britene har fått godkjent en brexit-utsettelse. Da vil Boris Johnson være fanget i Downing Street med en forpliktelse om å holde Storbritannia i EU til en ny avtale er fremforhandlet. For en som kategorisk har sagt at britene skal ut 31. oktober, blir det en fryktelig vanskelig valgkampsak.

