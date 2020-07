17. juni: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide går så hvileløst rundt i et møterom i 5. etasje i Victoria terrasse at hun nesten lager en grop i gulvet.

I 13 år har hun, hennes forgjengere og utallige andre norske diplomater, politikere og embetsfolk kjempet for en norsk plass i FNs sikkerhetsråd. Nå blir stemmene talt opp i New York, og Søreide vet at det kommer til å bli jevnt.

Canada og Irland er sterke konkurrenter. Tre land kjemper om to plasser, og ett av dem kommer til å tape. Marginene avgjør om det blir Norge.

På forhånd hadde rundt 150 land sagt at de støttet det norske kandidaturet. Mer enn nok for å få de nødvendige 128 stemmene som skulle til. Men hvor mange av FN-ambassadørene ville holde det de lovet idet de la valgsedlene i urnen i New York?

Søreide og de norske diplomatene hadde lært fra andre lands kampanjer at de kunne regne med at rundt 20 prosent ville falle fra. Ideelt sett skulle de gjerne hatt tre land til i «ja»-kurven for å føle seg noenlunde sikre. Derfor var utenriksministeren utrygg på resultatet.

Marte Lerberg Kopstad, UD

– Basert på erfaringer fra andre vi har samarbeidet med, vet vi at vi må kalkulere med stor risiko. Det er blant annet fordi noen FN-ambassadører har et litt avslappet forhold til instrukser fra hovedstedene. Pandemien gjorde også alt veldig usikkert, sier Søreide i dag.

«Begge er inne»

Den lyse sommerkvelden ble stadig lengre. Spenningen steg mens stemmene ble talt opp. Både i Oslo og i FN-delegasjonen i New York var nervøsiteten merkbar.

Til slutt, rundt klokken 22.15, kunne Ragnhild Imerslund som hadde ledet den norske kampanjen, ringe sjefen sin i Oslo. Det tok et øyeblikk før budskapet var klart, humrer Søreide.

– Da Ragnhild ringte, så sa hun «begge er inne». Jeg ropte «Ja, men hvem er begge?» Det kunne jo ha vært de to andre. Men så fort vi skjønte at vi var inne, ble det god stemning, sier utenriksministeren.

Marte Lerberg Kopstad, UD

Norge endte opp med 130 stemmer. Irland fikk 128 – akkurat nok til å komme seg inn i første valgrunde. Canada, som meldte seg som kandidat først i 2016, røk ut med 108 stemmer.

Er ikke blitt bedt om noe i retur

Den norske valgkampen har vært preget av lange reiser til land Norge vanligvis ikke har så tett kontakt med, inkludert små øystater i Stillehavet. Alle stemmer teller like mye i FNs hovedforsamling, og Vanuatu er dermed like viktig som USA eller Kina.

Søreide og UD har fått kritikk både for å bruke penger på kampanjen – inkludert 300.000 kroner på rosa sokker. Flere har også spurt hva autoritære land ønsker seg i retur for å stemme på Norge.

– Jeg var forberedt på flere krav. Men vi har i veldig liten grad opplevd at land har bedt oss om noe. De fleste vet hvor Norge står. I noen tilfeller er det land med felles interesser som har foreslått et samarbeid om humanitær innsats, sier Søreide.

Kritisert av Greta Thunberg

Hun frykter ikke at Norge skal havne i en skvis mellom stormaktene i Sikkerhetsrådet. Det siste året har spesielt forholdet mellom USA og Kina utviklet seg i negativ retning. Mange forventer at dette også vil skape konflikter rundt det hesteskoformede bordet i FN-bygningen.

Pontus Höök / NTB scanpix

– Det er en del som har sagt at vi ikke burde søke om en plass i Sikkerhetsrådet fordi vi kan havne mellom større land. Men det er ikke noe annerledes der enn hva som skjer til daglig. Vi må ta vurderinger og løse det på vanlig måte, sier utenriksministeren.

Like før avstemningen i New York gikk klimaaktivisten Greta Thunberg ut og advarte mot å stemme på Norge og Canada på grunn av disse landenes klimapolitikk. Nylig åpnet Norge for oljeleting i 125 nye blokker i Arktis. Samtidig fremmer Norge «klimarelaterte sikkerhetstrusler» som en fanesak i arbeidet i Sikkerhetsrådet. Søreide synes ikke at det er et paradoks.

– Alle vet at vi driver både med fornybar og ikke-fornybar energi. Jeg opplever ikke at det er et problem. Tvert imot er det mange som ønsker å lære av oss, mener hun.

Søreide sier seg inhabil i rekrutteringsprosess

Nå tar Søreide sommerferie. Men allerede 1. oktober skal Norge inn som observatører i Sikkerhetsrådet. Innen den tid skal den nye sikkerhetsrådsgruppen i UD være klar – en prosess som også har vært preget av en viss støy.

FN-ambassadør Mona Juul er en nær venninne av Søreide, og utenriksministeren meldte seg som inhabil da Juul ble utnevnt i 2018.

Nå har en annen venninne av de to, Trine Heimerback, sikret seg stillingen som ministerråd ved FN-delegasjonen og dermed som Juuls stedfortreder i Sikkerhetsrådet. Juul har ikke sagt seg inhabil i ansettelsen, og Aftenposten vet at dette har skapt uro i deler av UD-miljøet. Søreide, derimot, ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg har meldt meg inhabil, og jeg har derfor ingenting med ansettelse eller personalsaker som har med henne å gjøre. Så enkelt er det, sier utenriksministeren.