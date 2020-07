De bygger Afrikas største demning i håp om å bli ny stormakt. Det kan provosere frem en krise.

Etiopia vil ta grønne skritt inn i fremtiden og befeste sin posisjon som afrikansk stormakt. Men lenger ned i Nilens løp vokser frustrasjonen hos en annen stormakt.

Siden 2011 har byggingen pågått. Nå vil Etiopia gjerne starte å fylle opp vann for å komme i gang med kraftproduksjon, men de mangler en avtale med nabolandene lenger ned i elveløpet. Tiksa Negeri, Reuters /NTB scanpix

Vannet stiger bak Etiopias store «renessanse-demning». Afrikas største demning har vokst sakte frem gjennom ni år. Anlegget skal gi mer lys og strøm til en befolkning der Verdensbanken anslår at bare 45 prosent har strøm. Men elektrisitet skal også selges til andre land og gi inntekter til Etiopias statskasse.

Tidligere i juni sa Etiopia at de innen to uker skulle starte å fylle opp med vann.

Nå sier de at de ikke har startet fyllingen likevel. Satellittbilder viser at det er stor forskjell på vannstanden fra juni til juli, men det er fordi det har vært store mengder regn, sier etiopiske myndigheter. Sudanske myndigheter sier derimot at vannstanden i Nilen har gått ned, samtidig som vannstanden bak demningen har gått opp, skriver BBC.

Om Etiopia har startet å fylle opp med vann, er ikke det helt uproblematisk. De mangler nemlig fortsatt en avtale som må på plass med landene som ligger lenger ned i Nilens løp.

I Kairo har det lenge vært misnøye med Etiopias planer om en demning. Cirka 97 prosent av alt ferskvann i Egypt kommer fra Nilen, og 80 prosent av dette igjen kommer fra Den blå Nilen, som er den delen av Nilen som renner gjennom Etiopia.

Rasling med sabler

I juni havnet konflikten på det hesteskoformede bordet i FNs sikkerhetsråd. I en tale til rådet advarte Egypts utenriksminister, Sameh Soukry, mot å starte fyllingen før en avtale er på plass.

Han sa en slik handling kan «høyne spenningen» mellom landene, at det kan «provosere frem kriser» og «ytterligere destabilisere en urolig region».

– Det er helt forståelig at Egypt reagerer. Nilen er livslinjen for Egypt, og det er naturlig at de er nervøse når Etiopia krever full kontroll av vannet fra Den blå Nilen, sier Kjetil Tronvoll.

Han er Etiopia-ekspert og professor ved fred- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole og peker på noen punkter som har vært spesielt vanskelige i forhandlingene mellom Etiopia og Egypt.

Etiopia anerkjenner ikke en avtale fra tiden Storbritannia koloniserte alle de andre landene langs Nilen. Avtalen sier at landene lenger opp i Nilens løp ikke kan gjøre noe med elvens løp uten at Egypt godtar det.

Etiopia ønsker å komme i gang med å fylle vann og planlegger å bruke seks år på det. Egypt mener prosessen må gå over lengre tid.

Egypt er redd for hva som kan skje med Nilens mange sideelver i fremtiden. Flere av dem ligger i Etiopia.

Egypt ønsker en avtale om hva som skjer om vannet i tørkeperioder blir en knapp ressurs.

Hvordan skal fremtidige uenigheter løses? Skal en potensiell avtale være juridisk bindende, slik Egypt ønsker, eller skal uenigheter løses gjennom forhandlinger?

Stemningen mellom de to landene har vært spent lenge. Faren for væpnet konflikt er blitt snakket om på begge sider, men enn så lenge er det forhandlinger som står i sentrum.

Fakta Fakta om «The Grand Ethiopian Renaissaince Dam» Kraftverket tilknyttet anlegget skal kunne produsere opptil 16 terawatt timer (TWh) med strøm i løpet av ett år. Til sammenligning brukte Norge totalt 136 TWh elektrisitet i 2018, og samme år produserte alle norske vannkraftverk til sammen 139 TWh – noe som er 95 prosent av Norges kraftproduksjon. Selve demningen blir 145 meter høy, og nesten to kilometer lang. Det er Afrikas største demning. Kostnaden var estimert til å være cirka 46 milliarder kroner, noe som til sammenligning utgjør sju prosent av Etiopias brutto nasjonalprodukt i 2016. Etiopia har ikke fått lån fra Det internasjonale pengefondet, og er blitt nødt til å finansiere på andre måter. Myndighetene har blant annet gjennomført en nasjonal dugnad der innbyggere og statlig ansatte, mer eller mindre frivillig, har gitt penger til prosjektet. Byggingen av demningen ble offentliggjort i 2011, samtidig som Egypt var i en dyp politisk krise og president Hosni Mubarak ble fjernet fra makten. Demningen har siden den gang ført til mye uro. Vis mer

Vannstanden bak demningen har gått frem og tilbake de siste årene. Det er varierende nedbørsmengder som fører til at vannstanden varierer, sier Etiopia, som sier at de ikke har startet reguleringen av vann enda. EUROPEAN SPACE AGENCY / Reuters / NTB scanpix

Nye forhandlinger, liten fremgang

Den siste runden med forhandlinger varte i 11 dager før den stanset opp tidligere denne uken. Sudan, som ligger mellom Etiopia og Egypt, deltar også i samtalene.

Ifølge en sudansk utsending, Hisham Kahin, handlet 70–80 prosent av uenighetene om en potensiell avtale mellom landene skal være juridisk bindende.

– Vi har hatt veldig liten fremgang, sa Kahin tirsdag, etter at forhandlingene stanset opp på ny.

Etiopia sier de er åpne for videre forhandlinger, men om det blir en avtale, er fortsatt uklart.

– Det er ingen umiddelbar hast. De har et toårsperspektiv på første del av fyllingen, og det gjenstår også en del bygging, sier Kjetil Tronvoll.

Det er i dag Den afrikanske union som legger til rette for forhandlinger. Tidligere forsøk på forhandlinger var ledet av USA, men strandet etter at Etiopia mistet tilliten til amerikanerne.

– De hadde en bardus strategi og ga i mer eller mindre grad sin støtte til Egypt. I siste fase inviterte de til signering i Washington uten at Etiopia hadde gitt sin aksept til avtalen som skulle signeres. Etiopia møtte aldri opp, sier Tronvoll.

Turbinene er installert i den nye, store demningen. TIKSA NEGERI / Reuters / NTB scanpix

Interne problemer for Etiopia

Samtidig som det er krøll på de diplomatiske båndene, er det urolig internt i Etiopia. Uroligheter og stor misnøye, spesielt i Oromia-regionen, har skapt problemer for fredsprisvinner og statsminister Abiy Ahmed.

Kritikere av statsministeren mener den økte uroen mellom Etiopia og Egypt er et forsøk fra Etiopia på å få oppmerksomheten bort fra interne problemer.

Tronvoll mener det ikke er noen direkte sammenheng mellom de interne og eksterne urolighetene.

– Men, om du ser litt kynisk på det, så har man opp gjennom historien sett at om det er noe som samler det etiopiske folk, så er det en trussel utenfra. Da vekkes en dypere nasjonal identitet. Det så vi under Eritrea-krigen i 1998. Jeg sier ikke at det skjer nå, men situasjonen kan eskalere av den grunn, sier Tronvoll.

Han viser også til talspersoner for regjeringen har kommet med vage påstander om at eksterne aktører rører opp uroen i Etiopia.

– Uten at det blir sagt direkte, så skjønner man at det er Egypt det snakkes om. Det har tidligere vært destabiliserende forsøk fra Egypt, så man skal ikke utelukke at det er tilfellet. Men etiopiske myndigheter har ikke lagt frem noen beviser for dette, sier Tronvoll.

En gutt fra Oromo-folket viser protesttegn. Det er stor misnøye blant mange oromoer i Etiopia, som mener statsminister Abiy Ahmed og regjeringen nedprioriterer dem. TIKSA NEGERI / Reuters / NTB scanpix

Sudans beklemte posisjon

Midt mellom Egypt og Etiopia ligger Sudan. Der pågår det en demokratiseringsprosess, samtidig som landet er i en veldig økonomisk knipe etter flere tiår med vanstyre.

For at Egypt skal støtte Sudans demokratiseringsprosess, krever de støtte tilbake i forhandlingene med Etiopia. Det mener Sudan-ekspert og tidligere direktør ved Chr. Michelsens Institutt, Gunnar Sørbø.

– Egypt vil tvinge Sudan til å være lojale. Sudan har vært mer positiv til dammen enn Egypt. De tror blant annet at det kan mildne en del problemer i Sudan, slik som flom, sier Sørbø.

Også Tronvoll mener Sudan jobber med å finne sin posisjon i den diplomatiske feiden.

– Sudan er klemt litt i midten og har virret litt frem og tilbake om hvem de skal holde med. De er ikke så rammet av dette, holder seg på pragmatisk distanse og lurer litt på hva de kan få ut av dette, sier Tronvoll.

