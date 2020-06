EU advarer Kina mot ny sikkerhetslov i Hongkong

EU trappet mandag opp presset mot Kina i et forsøk på å overbevise Beijing om at en ny nasjonal sikkerhetslov i Hongkong er en dårlig idé.

Under et videomøte med Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang ba EU-ledere Kina holde sine løfter til Hongkongs befolkning og verdenssamfunnet når det gjelder territoriets store grad av autonomi og frihet.

Så langt har imidlertid Kina ikke vist noen tegn til å ville legge vekk forslaget om en ny sikkerhetslov, som kritikere mener vil gi kinesiske myndigheter økt armslag når det gjelder å slå ned politisk opposisjon.

– Undergraver Hongkongs system

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EU-president Charles Michel deltok begge på møtet.

– Den nasjonale sikkerhetsloven kan føre til en alvorlig undergraving av «ett land, to systemer»-prinsippet og Hongkongs høye grad av autonomi, som vi ønsker skal fortsette, sa von der Leyen.

Hun framholdt også at det er Hongkongs autonomi som har sikret territoriet dets økonomiske suksess.

– Så vi sa også at Kina risikerer svært negative konsekvenser hvis de går videre med innføringen av denne loven, la hun til.

Vil ha stabilitet

Hongkong ble levert tilbake til Kina fra den britiske kolonimakten i 1997. Da lovet Kina at territoriet skulle beholde visse friheter og selvstyre fram til 2047 – deriblant et uavhengig rettssystem, en egen lovgivende forsamling og ytringsfrihet.

Men etter et år med store demonstrasjoner og opptøyer med massive krav om demokrati og granskning av politivold mener kinesiske myndigheter at den nye loven trengs for å få slutt på uroen og sikre stabilitet.

Både Kina og EU har uttrykt at de ønsker å styrke samarbeidet, men forholdet preges av en mengde uenigheter om alt fra handel og investeringsregler til menneskerettigheter og nasjonal sikkerhet.

Mandagens møte ble holdt i en periode der konfliktene er mer skjerpet enn tidligere, og der EU også har anklaget Kina for desinformasjon på nettet under koronapandemien.

Vanskelig balanse

EU har de siste månedene forsøkt å balansere forholdet til Kina, som regnes både som en økonomisk konkurrent og politisk rival på den ene siden og en viktig samarbeidspartner i andre sammenhenger. Men mandagens uttalelser fra EU-toppene var skarpere og mer kritiske enn hva de har vært tidligere.

Samtidig har EU problemer med å danne en samlet front mot Kina ettersom flere av unionens 27 medlemsland har etablert et stadig tettere forhold til Beijing, ikke minst under koronapandemien der land som Italia og Hellas har fått nyte godt av store mengder kinesiske smittevernutstyr.

Før mandagens møte var det misnøye i den kinesiske leiren over nye lovforslag i EU som skal sikre at utenlandske selskaper som er sterkt subsidiert av egen stat, ikke utkonkurrerer europeiske selskaper, spesielt ikke i kjølvannet av koronapandemien.