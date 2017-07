USA oppfordrer Kina til å la Lius kone forlate landet

– Jeg oppfordrer den kinesiske regjeringen til å løslate Liu Xia fra husarrest og tillate henne å forlate Kina i henhold til hennes ønsker, sier Tillerson.

Den amerikanske utenriksministeren sier USA sørger over Liu Xiaobos bortgang.

– Liu tilegnet sitt liv til å forbedre sitt hjemland og menneskeheten, og til å jobbe for rettferdighet og frihet, sier Tillerson.

AP / NTB scanpix

Tysklands forbundskansler Angela Merkel hyller den avdøde fredsprisvinneren og kalle ham en modig forkjemper for menneskerettighetene.

– Jeg sørger over Liu Xiaobo, den modige forkjemperen for menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Merkel i en uttalelse via sin talsperson Steffen Seibert.

Merkel sender sine dypeste kondolanser til Lius familie.

