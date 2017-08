Dataekspert som stanset virus er pågrepet av FBI

Det var det føderale politiet FBI som pågrep briten. Han er av en storjury i Wisconsin nå tiltalt for sin rolle i å lage og distribuere et virus - en såkalt rojansk hest - med navnet Kronos i 2014 og 2015. Det meddelte USAs justisdepartement torsdag kveld norsk tid til The Independent.

Pågripelsen og tiltalebeslutningen ble først omtalt av nettstedet Motherboard. Hutchins ble pågrepet da han var i Las Vegas for å delta på en hackerkonferanse.

Tiltalebeslutningen fra storjuryen mot Hutchins er på seks punkter. Også en annen person, hvis identitet ikke er offentliggjort, er tiltalt for de samme forholdene.

Ifølge tiltalen skal Hutchins ha inngått et kriminelt forbund med den andre tiltalte for å annonsere, selge og distribuere viruset. Hutchins er tiltalt for å ha vært den som laget viruset.

En talsmann for Storbritannias nasjonale senter for datasikkerhet sier at de er klar over situasjonen, men at det vil være upassende å kommentere en straffesak.

Fikk æren for å ha stanset «WannaCry»

«WannaCry» førte til store problemer rundt om i verden og det «smittet» lynraskt fra maskin til maskin.

Hutchins fikk i mai æren for at «WannaCry» ikke gjorde større skade enn det gjorde. Han oppdaget han at en av nettadressene angriperne brukte, ikke var registrert. 22-åringen kjøpte domenet for 10 dollar for å studere angrepet nærmere.

Det han ikke visste, var at han dermed aktiverte det som tilsynelatende fungerte som en «av-knapp», skrev The Telegraph.

– Jeg er ikke en helt, sa Hutchins selv til nyhetsbyrået AP.

Snublet over løsningen

23-åringen, som jobber for amerikanske Kryptos Logic fra soverommet sitt hjemme i Ilfracome i Sør-England, snublet over løsningen da han analyserte deler av koden til dataviruset.

«WannaCry» infiserte over 300.000 datamaskiner:

I Storbritannia fikk helsevesenet trøbbel.

Russisk politi klarte ikke å utstede førerkort. 1000 ansatte i det russiske innenriksdepartementet mistet alt de hadde på sine PC-er.

Franske Renault stengte flere fabrikker fordi datasystemene var nede.

Viruset låser innholdet på en maskin og krever 300 dollar (2551 kroner) for å låse det opp igjen.

Det ble opprinnelig utviklet av den amerikanske etterretningstjenesten National Security Agency (NSA) og rammet dem som har en uoppdatert versjon av operativsystemet Windows.