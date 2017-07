Etter to dagers forhandlinger kunne Angela Merkel legge frem den endelige slutterklæringen. Det var imidlertid med en viss bismak. Teksten måtte sukres med betydelige mengder Trump-politikk før den kunne vedtas.

Både i klimasaken og i spørsmål om handel måtte de andre landene strekke seg langt for å finne kompromisser som også USAs president Donald Trump kunne godta.

Merkel innrømmet at de siste dagers forhandlinger har vært tøffe.

– Vi skal ikke glatte over uenighetene heller. Det er veldig tydelig at det er uenighet, sa hun på pressekonferansen.

Enige om at proteksjonisme må bekjempes

Trumps motto er «Amerika først» med klare løfter om å beskytte amerikanere mot globalisering og frihandel.

Merkel understreket imidlertid at G20-lederne har gjort det klart at markeder må holdes åpne og at proteksjonisme må bekjempes.

Men lederne tok også inn en formulering om retten til å vedta straffetoll for å forhindre prisdumping – et forbeholdt som ifølge diplomater var helt nødvendig for å få Trump til å godta erklæringen.

Godtok amerikansk tilbaketrekking av klimaavtalen

Den tyske statsministeren sa også at slutterklæringen reflekterer den amerikanske posisjonen når det kommer til klima, men at alle de andre landene er enige om at Parisavtalen er irreversibel.

Hun kalte den amerikanske beslutningen «beklagelig».

Putin: – Trump annerledes enn på TV

Parallelt med Merkel holdt også Vladimir Putin pressekonferanse. Han mener G20-landene har kommet frem til et «optimalt kompromiss» om klima i slutterklæringen.

– Et av de veldig viktige temaene var klimaendringer. Og her klarte det tyske presidentskapet å finne et optimalt kompromiss, sier Putin på en pressekonferanse lørdag.

Den russiske presidenten sier videre at hans amerikanske motpart Donald Trump stilte mange spørsmål om de påståtte russiske forsøkene på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Han sier de to statslederne hadde en lang diskusjon om temaet, og at han tror Trump tror på forsikringene om at Russland ikke blandet seg. Men det er bedre å spørre Trump selv, sier Putin.

Putin sier at han har etablert «et personlig forhold» til Trump, og at den amerikanske presidenten er svært annerledes enn han fremstår på TV.

Den russiske statslederen uttaler at forholdet mellom de to supermaktene kan bedres dersom dialogen mellom dem fortsetter på samme måte.

Ny handelsavtale skal komme «svært, svært snart»

I tillegg til hovedforhandlinger har det vært enkeltmøter landene imellom.

Lørdag morgen møtte Trump statsminister Theresa May. Et møte den amerikanske presidenten på forhånd hadde understreket også ville bli «fenomenalt», etter hans suksessfulle samtaler med Putin dagen før.

Trump uttalte at en ny handelsavtale med Storbritannia ville komme på plass «svært, svært snart». Dette er gode nyheter for May som kom til G20 i håp om å styrke sin handelsposisjon etter Brexit.

Å få i stand en avtale med USA har vært en viktig prioritering for May. Det antas at tilgang til de amerikanske markedene uavhengig EU, er et godt kort å ha for hånden, etter hvert som Brexit-forhandlingene skrider frem.

En handelsavtale mellom de to landene er likevel etter all sannsynlighet lenger unna enn hva Trump antyder, skriver The Guardian.

Fikk Putin som bordkavaler

På fredagens bankett var alle statsledere med deres ektefeller til stede. Mens forbundskansler og vertinne, Angela Merkel, satt ved midten av bordet, hadde Trump fått Argentinas førstedame, Juliana Awada, som sin sidemann.

Hans kone, Melania Trump, var imidlertid plassert et annet sted. Nærmere bestemt ved siden av Vladimir Putin. De to så ut til hygge seg i hverandres selskap og lo og smilte gjennom middagen.

Også Erna Solberg var til stede under banketten.

Klimaoppgjør mellom Macron og Trump

Da G20-landenes toppforhandlere gikk til sengs etter lange forhandlinger fredag kveld, var det kun ett avsnitt i slutterklæringen som gjensto.

Avsnittet – som bare kalles «USA-avsnittet» – er en beskrivelse av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken, men er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler. Alt annet var det enighet om, bekrefter kilder fra flere land.

For andre land har det vært vanskelig å svelge. Paris-avtalens hjemland Frankrike skal ha strittet kraftig imot.

De siste timene av toppmøtet lå dermed an til å bli et oppgjør mellom Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Sistnevnte har gjort Parisavtalen til en fanesak, men på G20-toppmøtet måtte han gi tapt. USA ville ikke godta at begrepet «fossile brensler» strykes fra dokumentet.

Macron har annonsert at han vil være vertsskap for en klimakonferanse den 12. desember.

Satte seg i farens sjefsstol

Midtveis i forhandlingene lørdag oppsto en annen kontrovers.

Rundt lunsjtider var Donald Trump borte fra forhandlingene en kort periode for å samtale med den indonesiske presidenten. Da satte datteren av presidenten, Ivanka Trump, seg i farens stol. Flere reagerte på at «førstedatteren» - som har en rolle som spesialrådgiver i Det hvite hus - representerte USA til tross for at hun ikke er en folkevalgt leder.

Det var bildet av Ivanka sittende mellom Theresa May og den kinesiske presidenten, Xi Jinping, som først fikk sosiale medier til å koke. Tweeten kom fra et medlem av den russiske delegasjonen.

Kommer til Storbritannia

Trump tok også endelig bladet fra munnen og bekreftet at det blir statsbesøk til London i løpet av høsten. Tidspunkt ble imidlertid ikke klargjort.

Tidligere rapporter meldte at presidenten ikke ville ta turen til øyriket med mindre May kunne garantere at han fikk en varm velkomst.

Trumps popularitet nådde et foreløpig bunnpunkt hos den britiske befolkningen da May ble bedt om å trekke tilbake statsbesøkinvitasjonen. Bakgrunnen var Trumps kritikk av Londons borgermester, Sadiq Kahn, etter terrorangrepet på London Bridge i starten av juni.

Dette til tross, uttalte Trump at ingen andre land enn USA og Storbritannia har et nærere forhold, og at han og Therese May har utviklet et «spesielt forhold».

«Spesielt forhold» også mellom Putin og Trump

Et av G20-møtets mye omdiskuterte høydepunkter var det første møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin. De to presidentene møttes like etter klokken fire fredag ettermiddag, og samtalen, som var planlagt å vare i en drøy halvtime, holdt på i 2 timer og 16 minutter.

USAs president virket svært fornøyd med møtet, og sier det var «fenomenalt», ifølge flere medier.

– Jeg hadde et fenomenalt møte med Vladimir Putin i går, sa Trump, og la til at han og Putin på møtet utviklet et «spesielt forhold», skriver NTB.

De to statslederne skal blant annet ha diskutert Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen, noe Putin nektet for.

De skal også ha kommet til enighet om en våpenhvileavtale sørvest i Syria.

Utenriksministerne Sergej Lavrov og Rex Tillerson var også til stede på møtet.

Dette sa den amerikanske utenriksministeren etterpå: – Det var tydelig en positiv kjemi mellom dem. Ingen ville stoppe.

Over 200 politifolk skadet

Hele G20-konferansen har vært preget av store, voldelig protester i Hamburg.

Minst 213 politifolk er skadd under opptøyer, og minst 203 demonstranter er pågrepet.

En talsperson fra det tyske politiet sa at antallet skadde politifolk trolig vil stige i løpet av lørdagen. Han hadde ingen tall på hvor mange demonstranter som kan ha blitt skadd i den voldsomme uroen de siste ukene.