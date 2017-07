Dette skjedde da den amerikanske presidenten forlot møtet for å ha en samtale med Indonesias president, Joko Widodo.

Flere reagerte på at «førstedatteren» – som har en rolle som spesialrådgiver i Det hvite hus – representerte USA til tross for at hun ikke er en folkevalgt leder.

Journalister som BBCs James Robbins kan ikke huske å ha opplevd noe lignende før, at en datter stepper inn for sin presidentfar under et møte.

Ludovic Marin/ Reuters/ NTB scanpix

Himlet med øynene

Ifølge BBC som har samlet noen minnerike øyeblikk fra G20-møtet, skal Angela Merkel ha himlet med øyene over noe Vladimir Putin sa. Et videoklipp som gikk på sosiale medier fredag, viser dette. Men det vites ikke hva de to snakket om, og hva hun ble så oppgitt over.

Meek, Tore / NTB scanpix

Macrons manøver

Det har heller ikke gått mediene hus forbi at Frankrikes president Emmanuel Macron jobbet hardt for å stå ved siden av USAs Donald Trump da det store «familiebildet» skulle tas. Macron manøvrerte seg forbi alle statslederne og kysset Erna Solberg underveis til målet: Trump. Han sto ytterst til høyre på første rad.

Putins omvei

Vladimir Putin skal ha tatt en stor omvei på vei til møtet i Hamburg. Med en omvei på 500 kilometer unngikk han luftrommet over flere NATO-land, ifølge nettstedet Flightradar24. Det skriver BBC.

Putin fløy dermed ikke direkte fra Moskva til Hamburg, han la i stedet turen over nøytrale stater som Finland og Sverige før flyet kom inn over Danmark og Tyskland.

Etter to dagers forhandlinger kunne Angela Merkel legge frem den endelige slutterklæringen.

Meek, Tore / NTB scanpix

Både i klimasaken og i spørsmål om handel måtte de andre landene strekke seg langt for å finne kompromisser som også USAs president Donald Trump kunne godta.

Merkel innrømmet at de siste dagers forhandlinger har vært tøffe.

Putin: – Trump annerledes enn på TV

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Et av G20-møtets mye omdiskuterte høydepunkter var det første møtet mellom USAs Donald Trump og Russlands Vladimir Putin. De to presidentene møttes like etter klokken fire fredag ettermiddag, og samtalen, som var planlagt å vare i en drøy halvtime, strakte seg over 2 timer og 16 minutter.

USAs president sa at møtet var «fenomenalt», ifølge flere medier.

Putin uttalte at Trump hadde stilt mange spørsmål om de påståtte russiske forsøkene på å påvirke det amerikanske presidentvalget. De to statslederne hadde en lang diskusjon om temaet, og Putin sa at han tror at Trump stoler på forsikringene om at Russland ikke blandet seg.

Putin uttalte dessuten at han har etablert «et personlig forhold» til Trump - og at den amerikanske presidenten er svært annerledes enn han fremstår på TV.

Putin tror at forholdet mellom de to supermaktene kan bedres dersom dialogen mellom dem fortsetter på samme måte.

Kay Nietfeld/Reuters

Fikk Putin som bordkavaler

På fredagens bankett var alle statsledere til stede med ektefeller. Mens forbundskansler og vertinne Angela Merkel satt i midten av bordet, hadde Trump fått Argentinas førstedame, Juliana Awada, ved sin side.

Trumps kone, Melania Trump, fikk Vladimir Putin som bordkavaler. De to så ut til hygge seg i hverandres selskap og lo og smilte gjennom middagen.

Også Norges statsminister, Erna Solberg, var til stede under banketten.

Axel Schmidt

Trump til London

Trump bekreftet dessuten at det blir statsbesøk til London i løpet av høsten. Tidspunkt ble imidlertid ikke klargjort.

Evan Vucci/TT/NTB scanpix

Tidligere rapporter meldte at presidenten ikke ville ta turen til øyriket med mindre May kunne garantere at han fikk en varm velkomst.

Trumps popularitet nådde et foreløpig bunnpunkt i den britiske befolkningen da May ble bedt om å trekke tilbake statsbesøkinvitasjonen. Bakgrunnen var Trumps kritikk av Londons borgermester, Sadiq Kahn, etter terrorangrepet på London Bridge i starten av juni.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

Over 200 politifolk skadet

Hele G20-konferansen har vært preget av store, voldelig protester i Hamburg.

Minst 213 politifolk er blitt skadet under opptøyer og minst 203 demonstranter er blitt pågrepet.

