Fredag morgen ble G20-møtet i Hamburg sparket i gang. I løpet av det to dager lange møtet er det flere offisielle – og uoffisielle – hendelser og uttalelser verdt å merke seg.

Slutterklæringen blir lagt frem av de 19 medlemslandene og EU mot slutten av G20-toppmøtet lørdag.

Aftenposten følger utviklingen til møtet avvikles lørdag ettermiddag.

Satte seg i farens sjefsstol

Etter svært urolige dager med voldelig opptøyer og kontroverser, er forhandlingene godt i gang lørdag formiddag. Handel, konflikter og klimaendringer er to av de viktigste temaene som blir diskutert.

Frank Rossavik kommenterer fredagen: Tung dag for Merkel, men Putin og Trump fant tonen

Et kontroversielt øyeblikk hendte rundt lunsjtider, da datter av Donald Trump satte seg i farens stol mens han var borte fra forhandlingene en kort periode. Da den amerikanske presidenten gikk ut av møtene for å samtale med den indonesiske presidenten, tok Ivanka Trump det uvanlige skrittet å sette seg på samme bord som verdens statsledere.

Tweeten fra et medlem av den russiske delegasjonen, der Ivanka sitter mellom Theresa May og den kinesiske presidenten, Xi Jinping, vakte reaksjoner på sosiale medier.

And replaces Pres Trump at the #G20 table as he leaves for bilateral meetings pic.twitter.com/Hf1zfGQeIP — Svetlana Lukash (@LanaLukash) July 8, 2017

«Førstedatteren» har en rolle som spesialrådgiver for faren i Det hvite hus.

Klimaoppgjør mellom Macron og Trump

Da G20-landenes toppforhandlere gikk til sengs etter lange forhandlinger fredag kveld, var det kun ett avsnitt i slutterklæringen som gjensto.

Avsnittet – som bare kalles «USA-avsnittet» – er en beskrivelse av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken, men er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler. Alt annet var det enighet om, bekrefter kilder fra flere land.

Bakgrunn: President Donald Trump: USA trekker seg fra Parisavtalen

For andre land har det vært vanskelig å svelge. Paris-avtalens hjemland Frankrike skal ha strittet kraftig imot.

De siste timene av toppmøtet ligger dermed an til å bli et oppgjør mellom Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Sistnevnte har gjort Parisavtalen til en fanesak, men på G20-toppmøtet må han trolig bøye av. USA vil neppe godta at begrepet «fossile brensler» strykes fra dokumentet, fastslår en diplomatkilde overfor NTB.

Ryan Remiorz/TT/NTB scanpix

Ny handelsavtale skal komme «svært, svært snart»

Lørdag morgen møtte Trump statsminister Theresa May. Et møte den amerikanske presidenten på forhånd hadde understreket også ville bli «fenomenalt», etter hans suksessfulle samtaler med Putin dagen før.

Trump uttalte at en ny handelsavtale med Storbritannia ville komme på plass «svært, svært snart». Dette er gode nyheter for May som har kommet til G20 i håp om å styrke sin handelsposisjon etter Brexit.

Å få i stand en avtale med USA har vært en viktig prioritering for May. Det antas at tilgang til de amerikanske markedene uavhengig EU, er et godt kort å ha for hånden, etter hvert som Brexit-forhandlingene skrider frem.

Trump har imidlertid hele sin presidentperiode understreket sin «Amerika først»-holdning når det kommer til internasjonale forhold. Når en slik handelsavtale faktisk kan utstedes, er dermed et stort spørsmålstegn, skriver The Guardian.

Evan Vucci/TT/NTB scanpix

Kommer til Storbritannia

Trump tok også endelig bladet fra munnen og bekreftet at det blir statsbesøk til London i løpet av høsten. Tidspunkt ble imidlertid ikke klargjort.

Tidligere rapporter meldte at presidenten ikke ville ta turen til øyriket med mindre May kunne garantere at han fikk en god velkomst.

Trumps popularitet nådde et foreløpig bunnpunkt hos den britiske befolkningen da May ble bedt om å trekke tilbake statsbesøkinvitasjonen. Bakgrunnen var Trumps kritikk av Londons borgermester, Sadiq Kahn, etter terrorangrepet på London Bridge i starten av juni.

Dette til tross, uttalte Trump at ingen andre land enn USA og Storbritannia har et nærere forhold, og at han og Therese May har utviklet et «spesielt forhold».

Fikk Putin som bordkavaler

På fredagens bankett var alle statsledere med deres ektefeller til stede. Mens rikskansler og vertinne, Angela Merkel, satt ved midten av bordet, hadde Trump fått Argentinas førstedame, Juliana Awada, som sin sidemann.

Hans kone, Melania Trump, var imidlertid plassert et annet sted. Nærmere bestemt ved siden av Vladimir Putin. De to så ut til hygge seg i hverandres selskap og lo og smilte gjennom middagen.

Også Erna Solberg var til stede under banketten.

Kay Nietfeld/Reuters

Axel Schmidt

«Spesielt forhold» mellom Putin og Trump

Et av G20-møtets mye omdiskuterte høydepunkter var det første møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin. De to presidentene møttes like etter klokken fire fredag ettermiddag, og samtalen, som var planlagt å vare i en drøy halvtime, holdt på i 2 timer og 16 minutter.

USAs president virket svært fornøyd med møtet, og sier det var «fenomenalt», ifølge flere medier.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

– Jeg hadde et fenomenalt møte med Vladimir Putin i går, sa Trump, og la til at han og Putin på møtet utviklet et «spesielt forhold», skriver NTB.

De to statslederne skal blant annet ha diskutert Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen, noe Putin nektet for.

De to statslederne skal også ha kommet til enighet om en våpenhvileavtale sørvest i Syria.

Utenriksministerne Sergej Lavrov og Rex Tillerson var også tilstede på møtet.

Dette sa den amerikanske utenriksministeren etterpå: – Det var tydelig en positiv kjemi mellom dem. Ingen ville stoppe.

Over 200 politifolk skadet

I flere uker før konferansen har store protester preget Hamburg.

Minst 213 politifolk er skadd under opptøyer, og minst 203 demonstranter er pågrepet.

Se bilder fra lørdag morgen: Dette våkner tyskerne til i dag

En talsperson fra det tyske politiet sa at antallet skadde politifolk trolig vil stige i løpet av dagen. Han hadde ingen tall på hvor mange demonstranter som kan ha blitt skadd i den voldsomme uroen de siste ukene.