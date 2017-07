En domstol i Istanbul beordret tirsdag at seks menneskerettighetsaktivister, inkludert Amnesty Internationals landdirektør i Tyrkia, skulle formelt arresteres inntil de kan stilles for retten. De er anklaget for å ha hjulpet en væpnet terrorgruppe.

Fire andre aktivister som har sittet fengslet siden de ble pågrepet den 5. juli, ble løslatt, men de får ikke lov til å forlate landet og har meldeplikt hos politiet.

Gruppen med menneskerettighetsaktivister ble arrestert i det de deltok på et kurs i datasikkerhet på et hotell på den idylliske øya Büyükada, en av prinseøyene i Marmarahavet ved Istanbul.

De to kurslederne, som er statsborgere i henholdsvis Sverige og Tyskland, er blant de seks som vil forbli fengslet.

Fakta: Disse ti ble arrestert den 5. juli De seks aktivistene som er beordret fengslet frem mot rettssaken, er İdil Eser (Amnesty International), Günal Kurşun (Human Rights Agenda Association), Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly), Veli Acu (Human Rights Agenda Association), Ali Gharavi (svensk IT-konsulent) og Peter Steudtner (tysk statsborger som underviste i ikkevold og velvære). De fire som har sluppet fri, men som fremdeles er mistenkt i saken, er İlknur Üstün (Women's Coalition), Şeyhmus Özbekli (Rights Initiative), Nejat Taştan (Equal Rights Watch Association) og Nalan Erkem (Citizens Assembly).

– De deltok i en rutinemessig workshop

Det er uklart hvilken terrorgruppe de ti menneskerettighetsaktivistene anklages for å ha støttet. ifølge tyrkiske medier har påtalemyndigheten lagt frem bevis som skulle indikere at de har vært i kontakt med kurdiske og venstreorienterte grupper og bevegelsen som ledes av Fethullah Gülen. Han anklages for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, kom tidligere i måneden med vage anklager om at møtet de ti var involvert i, «kunne virke som en fortsettelse» av kuppforsøket, melder AP.

Amnesty International skriver på sine nettsider at landdirektør Idil Eser og de ni andre var med på en rutinemessig workshop.

– Den tyrkiske påtalemyndigheten har hatt 12 dager på seg til å slå fast det åpenbare: at disse aktivistene er uskyldige. Avgjørelsen om å fortsette med denne prosessen viser at sannhet og rettferdighet er blitt totalt fremmed i Tyrkia, sier generalsekretær i Amnesty International, Salil Shetty, ifølge organisasjonens nettsider. – Dette er ikke en legitim straffeforfølgelse, det er en politisk motivert straffeforfølgelse som gir grunn til å frykte for menneskerettighetene i Tyrkia.

En representant for Amnestys hovedkontor i London sier de er i ferd med å få oversatt rettsdokumentene fra tyrkisk. De kan derfor ennå ikke svare på hvilken terrorgruppe Idil Eser anklages for å ha hjulpet.

Amnesty International

Fortsatt unntakstilstand et år etter kuppforsøket

Det tyrkiske parlamentet vedtok mandag denne uken å forlenge unntakstilstanden som har vært gjeldende siden det mislykkede kuppforsøket den 15. juli i fjor.

Over 50.000 mennesker er blitt arrestert og over 138.000 tyrkere har mistet jobbene sine, i forbindelse med utrenskningene som har kommet i kjølvannet av kuppforsøket.

Blant de arresterte er politikere, journalister og aktivister. Lederen i Amnesty International i Tyrkia, Taner Kilic, ble arrestert i juni, mistenkt for å ha hatt forbindelse med Gülen-bevegelsen.

Fethullah Gülen har bodd i USA siden 1999. Han nekter for at han har hatt noe med kuppforsøket å gjøre.