Tysk påtalemyndighet: Knivstikking i Hamburg trolig motivert av radikal islamisme

En 50 år gammel mann ble drept og sju andre skadd, flere av dem alvorlig, i angrepet forrige fredag. Den antatte gjerningsmannen er en 26-åring fra De forente arabiske emirater. Han har i lengre tid bodd i Skandinavia og snakket flytende norsk, ifølge tysk påtalemyndighet.

Mandag opplyser den føderale påtalemyndigheten i Tyskland at de har overtatt etterforskningen på grunn av «sakens spesielle betydning».

– Det er tilsynelatende en radikal islamistisk bakgrunn for handlingen. Ifølge den pågående etterforskningen har den siktede radikalisert seg selv, heter det i uttalelsen mandag.

Gjerningsmann hadde psykiske problemer

Den føderale påtalemyndigheten tilføyer at ingenting tyder på at 26-åringen, som er identifisert som Ahmad A., var medlem av noen ekstremistgruppe av typen IS.

Justisministeren i delstaten Hamburg uttalte i helgen at det er ting som tyder på at den siktede kan ha hatt et islamistisk motiv for angrepet, men samtidig ble det påpekt at han hadde psykiske problemer.

26-åringen er født i Emiratene og har palestinsk opprinnelse. Han ankom Tyskland i mars 2015 etter å ha tilbrakt tid i Norge, Sverige og Spania. I 2016 ble asylsøknaden hans avslått i Tyskland, men han kunne ikke straks deporteres ettersom han manglet ID-papirer.

Sikkerhetsmyndighetene hadde flagget mannen for mulig radikalisering, men regnet ham ikke som noen umiddelbar trussel.